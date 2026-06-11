El Barça vuela a Tenerife con el 2-0 y la opción de culminar la eliminatoria

Un tranquilizador 2-0 en la eliminatoria brinda la Barça la posibilidad de sentenciar la eliminatoria en los dos partidos que fijados en Tenerife. El equipo se ha blindado en el Palau y con la segunda victoria de la serie, más ajustada y sufrida (97-89) que la del martes, puede sellar la clasificación este sábado (20 h.). O el lunes, si fuera menester.

Volará a Tenerife sin presión, pero avisado. No será una visita relajada porque el conjunto canario enseñó sus virtudes. Nunca entregó el partido cuando el duelo pareció aproximarse a la paliza del primer día y, en cambio, fue recortando punto a punto hasta disponer de opciones que desbarató por sí mismo cuando empató a poco del final (73-73).

Clyburn se escapa tras robar un balón en una jugada que desencadenó las protestas del Tenerife. / Dani Barbeito / SPO

36 puntos de Patty Mills

Xavi Pascual encomendó a Kevin Punter la vigilancia inicial de Patty Mills y muy pronto se reveló como un error. Punter marca puntos pero no marca hombres y el australiano tiró cuatro triples de los que acertó tres -tres logró el Tenerife en el primer partido- y llevaba 12 puntos de los primeros 19 del Tenerife. Frente a Brizuela y Cale desaparecía, con Clyburn sufría. Terminó el australiano con 36 puntos (8 triples).

Una producción individual insuficiente frente a un Barça con un repertorio más amplio de tiradores, cada uno disrutando de su momento en el partido, y con un Jan Vesely (19 puntos) que desea alargar su último baile.

Quedó claro muy pronto que el duelo no sería tan plácido para el Barça por las enmiendas que se autoaplicó el Tenerife. Llevaba en el primer cuartos los mismos 27 puntos que en los dos primeros del martes. La diferencia radicó en el mayor acierto pero también en una superior agresividad defensiva para dificultar los tiros azulgranas.

Txus Vidorreta reclama a un árbitro durante el segundo partido de la eliminatoria. / Dani Barbeito / SPO

Aparece Laprovittola

El rebote sigue siendo una de las lacras tinerfeñas por más que Fran Guerra jugara desde el principio. Con Fall nadie puede competir si recibe bajo el aro; con Vesely tampoco lejos de la botella. Metió siete puntos seguidos y obligó a Vidorreta a parar esa racha.

Nada comparable, sin embargo, con la estrepitosa salida de Nicolás Laprovittola, que entró con el 33-30 y llevó el marcador al 42-31 con tres triples letales. Tres balones perdidos luego no pasaron factura en un Barça que había cogido el hilo (48-38).

Fall tira ante la oposición de Huertas y Guerra. / Dani Barbeito / SPO

El suicidio tinerfeño

Al Tenerife le faltaba continuidad más allá de Huertas y Mills, aunque dos triples de Scrubb redujeron la distancia (66-61) en una fase de distensión azulgrana tras el 61-46. El Barça tenía más munición. Un triple de Parra sobre la bocina mantuvo esos seis puntos de renta que desaparecieron con dos triples de Mills que instalaron la zozobra en el Palau (71-71).

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Y entonces, se desquició. Una técnica a Huertas y una descalificante a Vidorreta convirtieron el 73-73 en un 84-75 que las nuevas embestidas de Mills no pùdieron subsanar con los tinerfeños empecinados en jugarse la vida desde triple. Desde el triple les mató Clyburn.