El Vigo se reforma para la campaña veraniega

Cuenta Luis Ángel Guimeráns, Guime, presidente del Vigo 3x3, que Fernando Bello, alero del Coto Córdoba de Primera FEB, se le dirigió durante el pasado Marisquiño, «quizás movido por la puesta en escena» de la escuadra olívica.

–Presi, para el año quiero jugar aquí. Fíchame.

Guime le ha cumplido el deseo. Bello es una de las novedades en la formación del Vigo 3x3 masculino, en letargo durante el invierno y que se reactiva para la campaña veraniega. El mandatario ha tenido que reconfigurar su plantilla con respecto a 2025. Sólo continúan Álex Iglesias, Javier Domínguez y David Guerra, que ejerce como líder espiritual. Manu Varela, «el jugador estrella», se opera del hombro. Otro par «no tenían plena disponibilidad». Nada imposible de solucionar: «Lejos de venirnos abajo, hemos incorporado al roster caras nuevas».

Además de Bello, Guime ha enrolado al italo-argentino Ramiro Espinoza, «combo-guard del Culleredo, muy incisivo en ataque, con promedios de 17 puntos por partido», y a Hernán Martín, que estuvo en la selección española júnior de 3x3. Con todas estas piezas se irán configurando las convocatorias de cada torneo. La agenda, aunque vuelva a fijar O Marisquiño como su horizonte, incluye la participación en aquellos torneos que permitan sumar puntos FIBA para ascender en el escalafón, como el de este fin de semana en Sarria, de dos días, que ofrece además un premio en metálico de 1.200 euros.

Resta y suma de energía

Recuerda también Guime que Ben Wallace, campeón de la NBA con los Pistons en 2004, confesó que la inactividad lo devoró tras la retirada. No sabía en qué emplear todo el tiempo libre del que disponía ahora, privado de la rutina de entrenamientos, gimnasio, desplazamientos y partidos. «Creo que me pasa algo parecido», reflexiona el presidente del Vigo 3x3. «Estar al frente de este proyecto, entrenar con los chicos, viajar a las sedes, papeleo, gestoría, despachos, diseño de equipaciones... Son cosas que me dan y me quitan la energía por igual».

Porque a Guime se le duplica la responsabilidad en verano. Para el equipo femenino también presentará instancia a la organización de O Marisquiño. Cuenta con Cris Freire y ha realizado un seguimiento de Uxía Martínez, «dos jugadoras jóvenes». Su preocupación se centra en la próxima Liga 3x3 FEB, que se reinicia en otoño y se intitula invernal. Calcula poder participar en alguna sede con los hombres, en lo que constituiría su debut. Con las mujeres, en cambio, se corre el riesgo de no poder participar en lo que supondría su tercer ejercicio.

El equipo femenino, en la quinta jornada de la Liga FEB / Vigo 3x3

«Cuento con la triplista Raquel Asensio, una de las sensaciones de la liga, que estuvo entre las máximas anotadoras pese a una lesión de sóleo», comenta. «¿Pero quiénes van a rodear a Raquel?», se pregunta. Es la consecuencia de multitud de contratiempos físicos. El club llegó a dar de alta ocho fichas federativas diferentes.

«Agradezco el compromiso de todas las jugadoras», indica Guime, que valora que en semejantes condiciones el Vigo femenino conquistase la quinta posición en la concentración final de Barcelona, logrando así la clasificación para la Copa. Se celebrará en julio en Tenerife y no acudirán a otras citas hasta entonces. «A mi equipo lo tengo reservado para la Copa y espero, y doy por hecho, que acepten nuestra solicitud en O Marisquiño. No puedo arriesgarme a que se lesione más nadie, que esta temporada ha sido como una pesadilla o un dolor de muelas», admite, abriéndose a cualquier jugadora interesada en incorporarse.