Dieciocho gallegos compiten este fin de semana en el Europeo de Portugal

El Campeonato de Europa hasta el domingo en la pista portuguesa de Montemor-o-Velho a buena parte de las grandes referencias continentales de este deporte en un certamen al que España llega con una selección marcada por el peso de los palistas gallegos. Dieciocho piragüistas de la comunidad competirán en un canal que conocen a la perfección y donde esperan mantener la buena racha de resultados de anteriores campeonatos.

En kayak masculino, la primera participación gallega llegará el jueves con Francisco Cubelos (Club Fluvial de Lugo), que disputará las eliminatorias del K1 1000 metros. También durante la primera jornada competirá el betanceiro Carlos Arévalo (Club Fluvial de Lugo), que tomará la salida en el K1 200 metros. El propio Arévalo volverá a competir en el K4 500 metros junto a Adrián del Río, Marcus Cooper y el cangués Rodrigo Germade (Club Fluvial de Lugo), en una embarcación española con doble presencia gallega. En un tiempo de renovación en el K4 (falta Craviotto en esta ocasión) tanto Arévalo como Germade.

En kayak femenino, la participación gallega comenzará el jueves con el K4 500 metros. La embarcación española estará integrada por Sara Ouzande, Lucía Val (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro), Daniela García y Bárbara Pardo. Por la tarde entrará en competición Estefanía Fernández (Club Fluvial de Lugo), inscrita en el K1 500 metros. La lucense completará posteriormente su programa el domingo con la disputa del K1 5000 metros, prevista para las 15:50 horas. También el jueves competirá la pontevedresa Carolina García (Club Fluvial de Lugo), que formará pareja con Nerea García en el K2 500 metros a partir de las 18:15 horas.

La canoa masculina abrirá su participación gallega con Pablo Crespo (Club Fluvial de Lugo), que disputará las eliminatorias del C1 1000 metros. Más tarde, a las 10:14 horas, será el turno del cangués Pablo Graña (Real Club Náutico Rodeira de Cangas), inscrito en el C1 200 metros. La jornada se completará para la canoa gallega con el C2 500 metros, en el que Diego Domínguez (Club Fluvial de Lugo) y Manuel Fontán (Club Náutico O Muíño de Ribadumia) tratarán de mantener su lugar en la élite.

La pontevedresa Antía Jácome (Club Náutico Sevilla), en su vuelta al primer nivel después de un año en el que prefirió bajar revoluciones para tomar impulso en el nuevo ciclo olímpico, será la representante gallega en el C1 200 metros. LAdemás, Jácome también formará parte de la embarcación española del C4 mixto 500 metros, que disputará la final el sábado a las 16:14 horas junto a Viktoria Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Domínguez.

El paracanoe también tendrá una destacada presencia gallega en Montemor-o-Velho. El jueves, Adrián Mosquera (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) competirá en el VL3 200 metros, mientras que María Jiménez (Club Fluvial de Lugo) lo hará en la misma distancia dentro de la categoría femenina. Ya por la tarde, Araceli Menduiña (Club de Mar Ría de Aldán-Gandón) disputará el KL3 200 metros a las 17:15 horas, José Javier Piñeiro (Club de Mar Ría de Aldán-Gandón) competirá en el KL2 200 metros s y Nicolás Martínez (Club Fluvial de Lugo) tomará la salida en el KL3 200 metros.

La representación gallega en paracanoe continuará durante el fin de semana. El sábado será el turno de David González Mella (Club Kayak Tudense), que disputará la final directa del VL1 200 metros. El domingo, Araceli Menduiña volverá a competir en el K2 mixto de paracanoe 200 metros junto a Juan Antonio Valle.

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La participación gallega se completará el domingo con las pruebas de fondo. Jaime Duro (Club Fluvial de Lugo) competirá en la final del C1 5000 metros, mientras que Estefanía Fernández afrontará el K1 5000 metros.