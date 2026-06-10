El Celta Femxa Zorka ata la renovación de Diana Cabrera

Primera renovación en las filas del Celta Femxa Zorka tras la marcha ya anunciada oficialmente de Iris Vennema, Jessica Kelliher y Andrea Boquete. Diana Cabrera seguirá un año más defendiendo la camiseta celeste tras una temporada en la que se ha convertido en un pilar del equipo, eclipsada en la recta final por una lesión pero también importante en semejantes circunstancias. Forzó, con un ligamento del tobillo roto, para ayudar a sus compañeras en el play off y la final a cuatro.

Cabrera llegó el año pasado a Navia procedente del Al-Qázeres y tras seis temporadas en el Osés Construcción Ardoi. Ha jugado una media de 26 minutos por partido, con diez puntos y ocho rebotes. En esta faceta ha sido la cuarta máxima reboteadora defensiva y quinta en el total reboteador de todo el campeonato.

Sus 186 centímetros de altura y su oficio fueron determinantes para dominar el juego interior. Esta temporada será una prueba dura ya que el nive de la Liga Femenina en la pintura es muy alto. A su favor juega la experiencia –en agosto cumple 33 años– y el conocer al equipo y a la ciudad, por lo que no necesitará periodo de aclimatación.

El futuro de las cedidas

Solamente falta por saber si el club podrá conseguir una nueva cesión, o fichaje, de las dos jugadoras que la temporada pasada estuvieron en calidad de cedidas, Deva Bermejo y Marina Gea; y saber lo que se va a hacer con las fichas de Sara Vidal y Carlota Menéndez, que no podrán iniciar la liga al estar todavía involucrados en la recuperación de sus respectivas roturas de cruzado.

A partir de ese momento tocará reforzarse con fichajes. El objetivo no es otro que firmar a una tiradora, una faceta en la que se han detectado carencias, y otra jugadora interior para complementar a Diana Cabrera y Martina Vizmanos. La otra ficha libre podría ser ocupada por una escolta que ayude tanto en la dirección del juego como en el tiro, tanto exterior como de media distancia.