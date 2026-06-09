Gimnasia rítmica
El Maniotas rompe el techo: historia de un ascenso histórico
El equipo vigués será el primer gallego que milite en la Primera División de la Liga Iberdrola tras una década de existencia de esta competición. Lo logró contra pronóstico en Oviedo con una gran actuación de sus propias gimnastas pese a las dificultades que habían tenido en horas y altura para preparar la cita en O Berbés
Paula García, la presidenta del Maniotas, se removía inquieta este domingo en el Palacio de los Deportes de Oviedo, junto a otros miembros de la expedición viguesa. Sus chicas estaban compitiendo bien sobre el tapiz en la segunda fase de la Liga Iberdrola de gimnasia rítmica. En la inicial de marzo, en Manises, habían quedado duodécimas. Incrustarse entre las diez primeras para acceder a la final de Segunda División, en julio en Castellón, parecía factible. "Estábamos pendientes de eso y no de la suma de puntos", confiesa Paula. "Fue entonces cuando nos dimos cuenta".
Lo relata así durante el viaje de regreso, todavía con la emoción erizándole la piel. "Superépico, superinesperado", describe. El Maniotas, cuarto en definitiva, ha subido a Primera División. Ningún otro club gallego lo había logrado antes. Las viguesas han roto el techo en muchos sentidos, sin freno para su despegue.
Un "hito para la gimnasia de Galicia y para el Maniotas", define, que coincide con el 40º aniversario del club. Paula lo preside desde 2010. Ha impulsado y participado de su crecimiento. Laura Jorquera logró el primer oro estatal para unas vitrinas que han ido colmándose. Unai Sánchez se convirtió en el varón pionero, desbrozando el camino a otros. A veces la supervivencia ha constituido la hazaña más notable. El Maniotas, con 800 gimnastas entre los federados y los de escuelas, ha recuperado hoy los niveles previos a la pandemia de 2020.
De la Vermella a O Berbés
No corre riesgo su existencia, ante tal exhibición de vigor, pero la temporada ha resultado pródiga en dificultades. El Maniotas ha centralizado su actividad en la Pista Vermella. Las obras en la instación obligaron a mudarse a O Berbés en octubre. En mayo se repitió el desalojo debido a la clausura del IMD de As Travesas, convertido en campamento del ejército. Siguen aguardando el regreso. En el exilio portuario se ha reducido la disponibilidad. "Hemos entrenado muchísimas menos horas de las que corresponden en un pabellón que no es el nuestro habitual", lamenta Paula, que apunta a otro defecto: "Aún por encima no tiene los suficientes metros de altura".
Las gimnastas del Maniotas, o sea, han practicado sus rutinas sin poder realizar los lanzamientos de sus aparatos a la distancia diseñada. En consecuencia, también se encorsetaban las maniobras, como el número de volteretas, que podían efectuar durante ese vuelo. "Ellas quisieron seguir luchando. No se han rendido nunca pese a los contratiempos. Aparte del orgullo que sentimos y de su esfuerzo, el éxito es doble".
Esa limitación era otra de las razones para descartar el milagro en Oviedo. La Liga Iberdrola se creó en 2017, inicialmente con tres divisiones, reducidas desde 2025 a dos, con 25 integrantes cada una. Las gimnastas de cada equipo compiten de manera individual y suman sus resultados. El Maniotas había regresado de Manises con 27 puntos. El Santomera murciano, con 41, marcaba la frontera del ascenso, que se iba a decidir a la conclusión de la segunda concentración, aunque una fase final posterior fije la clasificación.
El sistema, copiado de una liga internacional italiana, permite incorporar a un fichaje por evento. En la primera fase debe ser nacional. Lola Ferro, del Ritmo, acompañó al Maniotas. En la segunda se permite la incorporación de extranjeras. El club vigués, por mediación de la Federación Española, que gestiona este mercado, logró enrolar a la polaca Laura Lewinska, del Kopernil Wroclaw, hija de Krystyna Leskiwicz, olímpica en Atlanta 96.
Reparto estratégico
"El ochenta por ciento hace fichajes. Sin ellos, estás perdida", expone Paula. "Se llega a un acuerdo sobre los aparatos de los que vaya a encargarse en función de lo que tú necesites o a ella le convenga. Se decide en función de los puntos fuertes de cada una. Juegas con la estrategia". Leskiwicz viajó a Oviedo para competir en cinta y mazas. La formación se completó con las viguesas Mireia Alonso (manos libres), Uxue Álvarez (cuerda) y Yailén Puga (pelota y aro). Aiala Ortiz y Silvia Álvarez ejercieron como entrenadoras. Estos serán los nombres que se reciten ya por siempre como protagonistas de un hecho histórico: "Las dos notas de Laura nos sumaron mucho, pero nuestras propias gimnastas realizaron ejercicios muy buenos y estables".
El equipo, por tanto, acudirá a esa fase final de Castellón, el 4 y 5 de julio, con la felicidad asegurada y echando cuentas sobre la próxima temporada. "Ahora el presupuesto aumenta. Habrá más gastos", asume Paula García. "En Primera División compites contra gimnastas olímpicas de todos los países. El fichaje debe ser todavía más potente. Luego dependerá de dónde se celebren los campeonatos; vuelos, traslados...". El club dispone de un plan de patrocinio de Xunta y Abanca. Es de prever que se reajuste al alza, igual que las subvenciones públicas. Los requisitos no frenarán a las gimnastas del Maniotas. Ningún techo las contiene.
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