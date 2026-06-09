Juan Carlos Álvarez: «He empezado a creer de nuevo que escribiré la crónica del Celta que siempre he soñado»

Más de treinta años escribiendo las historias del deporte de Vigo en las páginas de FARO dan para un inabarcable catálogo de noticias que Juan Carlos Álvarezalmacena en esa hemeroteca que es su cerebro. Pero entre todas ellas falta una que todavía no ha podido contar: la que narre el primer gran título del Celta. Cuando en 2001, desde un palco de La Cartuja de Sevilla tuvo que informar sobre aquella dolorosa derrota en la final de Copa contra el Zaragoza, le invadió la sensación de que estaba redactando algo que a nadie le iba a interesar a la mañana siguiente. La crónica más triste. Y aquella noche empezó a darle vueltas a si en alguna otra ocasión tendría la posibilidad de escribir la contraria. Con los años llegó a asumir que ese día nunca llegaría, pero este martes, en un encuentro con un grupo de suscriptores del periódico, confesó que en los últimos tiempos «he empezado a creer de nuevo que escribiré la crónica del Celta que siempre he soñado».

Esta revelación se produjo después de una hora de charla en las instalaciones del decano en Chapela que pasó volando. Juan Carlos Álvarez, jefe de Deportes, fue el primer periodista de FARO DE VIGO en protagonizar este tipo de eventos que el periódico viene organizando con sus suscriptores desde hace casi dos años. Una veintena de lectores acudieron a este coloquio presentado por el director Rogelio Garrido para compartir una animada conversación sobre deporte, periodismo y también unas cuantas anécdotas.

Como no podía ser de otra manera, buena parte de la charla giró en torno al Celta. Lo hizo, además, en un tono optimista gracias al buen momento que atraviesa el club desde la llegada de Marián Mouriño y Giráldez. «Si a Benítez le hubiese ido un poco mejor, la vida del Celta no sería la misma. Claudio probablemente estaría en el Levante y a saber quién estaría entrenando en Vigo. Felizmente, el fichaje de Benítez salió horrible y hoy tenemos a Giráldez. Su llegada nos ha permitido discutir sobre si es mejor jugar la Conference o la Europa League y no vivir el mayor drama que hay, que es luchar por la permanencia», expresó.

El periodista explicó que se percibe otro aroma en Vigo respecto al Celta: «Hay una nueva generación de celtistas, se trabaja mejor desde el club, Balaídos ya no es tan frío... y ha llegado Giráldez. Todos son pequeños paquetitos que se unen para que haya un cambio en la afición». Además, valoró que con esta nueva tendencia «se recogerán más frutos dentro de unos años»: «Ahora van todos los niños, y cada vez más niñas, con la camiseta del Celta al colegio».

Pero el fútbol no fue el único eje sobre el que giró la charla. Juan Carlos Álvarez y los suscriptores también cruzaron opiniones sobre baloncesto, ciclismo, vóleibol y, aprovechando la presencia del olímpico Franco Cobas entre los asistentes, de remo y traineras. «Escribir de otros deportes me aporta naturalidad. En este mundo, por un lado están los futbolistas y por el otro todos los demás. Cualquier deportista no ligado al fútbol es agradecido, cariñoso y siempre busca cómo facilitar nuestro trabajo», detalló. Quiso ilustrar esta reflexión con la experiencia vivida de la mano de Óscar Pereiro en 2006, «el primer ciclista en ganar un Tour de Francia siendo comentarista de un periódico». «Desde que empezó a correr la ronda gala en 2004 le llamábamos todos los días de competición para escribir un 'articulito desde dentro del pelotón'. Entonces llegó 2006 con la famosa escapada en la que se vistió de amarillo y en aquellas semanas nunca dejó de cogernos el teléfono para hacer su sección».

También se habló de un clásico de FARO. A los lectores más asiduos del periódico les resultarán familiares las «Historias irrepetibles» que Juan Carlos publica cada lunes desde 2008, una página para «contar batallitas y aligerar la sección de Deportes que ese día siempre es muy larga y cargada de crónicas». «Iba a ser algo que duraría dos años y ya llevo más de 600 entregas. Nos funciona como obituario para leyendas, cuestiones personales y manías mías como el Celtic de Glasgow y para repasar efemérides. En mi tablet tengo un documento enorme lleno de nombres de personas sobre las que quiero escribir».

Otro de los temas que ocupó un espacio importante en el coloquio fueron los problemas que menoscaban la profesión, como el periodismo de bufanda o la falta de rigor, algo de lo que Juan Carlos Álvarez trata de escapar. «Contamos las cosas de un modo apasionado, pero sin dejar de contar la verdad. Somos celtistas, pero no escribimos con una venda en los ojos. Si tenemos que dar un palo, lo damos por mucho que queramos que al Celta le vaya bien». También criticó la manera en la que se cubren las informaciones sobre el mercado de fichajes, un periodo que detesta y que le aburre que ha quedado «en manos de las agencias de representación». «Es muy fácil escribir sobre traspasos sin decir nada, pero el problema es que esas informaciones son las que mejor funcionan en audiencia. Eso me molesta. Cuesta mucho conseguir noticias veraces de fichajes hoy en día y parte de nuestro trabajo debería pasar por realizar un 'desbroce' de todo lo que se rumorea y tirar del hilo bueno. Todos los fichajes han sonado en algún momento; el problema es saber cuál es el bueno de todos los que suenan».

A esta consideración también se quiso sumar Rogelio Garrido, director de FARO, que destacó que «deportivo» es solamente el adjetivo que va después de «periodista» y que por ello en el decano se publican informaciones sobre fichajes con rigurosidad y cautela: «Lo que se nos pide a nosotros, a otros medios no se les exige. Eso nos obliga a ser más comedidos, pero en realidad lo que estamos siendo es mejores periodistas».