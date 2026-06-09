Ciclismo
El IX Desafío Talaso Atlántico se celebrará el 28 de junio
La prueba ciclista recorrerá las comarcas del Baixo Miño y el Val Miñor
Volverá a reunir a aficionados y profesionales
Talaso Atlántico y Team Oiense Turonia Maglia han abierto ya las inscripciones para participar en el IX Desafío Talaso Atlántico. La prueba ciclista se adelanta este año al próximo domingo 28 de junio y recorrerá de nuevo las comarcas del Baixo Miño y el Val Miñor, en una cita referente en Galicia y abierta tanto a aficionados como a profesionales.
Es el noveno año que Talaso Atlántico colabora en la organización de esta prueba deportiva junto al club dirigido por Aser Estévez, reafirmando así su apuesta por la promoción de los hábitos de vida saludables, el deporte y la dinamización del territorio.
La prueba se compone de tres partes, dos neutralizadas y una libre. En primer lugar, los corredores deberán recorren una neutralizada de 23 kilómetros entre Talaso Atlántico y el Monasterio de Oia, a continuación un tramo libre cronometrado de 17 kilómetros entre el monasterio cisterciense y el Alto de A Groba (Baiona) y, por último, otro tramo neutralizado final de 20 kilómetros entre el Alto de A Groba hasta Talaso Atlántico.
Según Aser Estévez, «el Desafío es mucho más que una prueba deportiva, es un lugar de reunión en torno a una pasión como es el ciclismo que junta a deportistas de 15 años con otros de casi 80».
Por su parte, Rosana Canda, directora de Talaso Atlántico, indicó: «Para nosotros, colaborar en esta prueba con Team Oiense es algo que no podemos más que agradecer porque define perfectamente nuestros objetivos de promocionar el deporte, la vida sana y el entorno».
Las inscripciones para participar en el IX Desafío Talaso Atlántico ya están abiertas y pueden formalizarse en el teléfono 662065171 o a través del correo electrónico ciclismooiense@gmail.com.
- Un vigués pide el indulto para su hermana, condenada en A Lama a seis años de prisión y diagnosticada de TEA tras los hechos
- La familia de una joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico grave reclama al Sergas ampliar la rehabilitación
- Una boda de altura, mucho baile, visita a Urgencias y una luna de miel sobre ruedas
- Giro del Supremo con los proyectos eólicos paralizados: el tribunal ya no garantiza el derecho a conectarse a la red
- Así será el futuro hotel balneario de As Caldas, con categoría 5 estrellas, vistas al Miño, servicios de salud termal, ocio y restauración
- Irlanda certifica que los parques eólicos pueden «convivir» con nasas o palangre pero lo descarta con redes de arrastre
- Radiografía de los centros comerciales de Vigo: entre la plena ocupación y la reinvención para buscar un punto de inflexión
- Un juez de Vigo da la razón a una vecina y anula una sanción por cambio de uso de trastero a vivienda sin licencia