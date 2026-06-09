El IX Desafío Talaso Atlántico se celebrará el 28 de junio

Talaso Atlántico y Team Oiense Turonia Maglia han abierto ya las inscripciones para participar en el IX Desafío Talaso Atlántico. La prueba ciclista se adelanta este año al próximo domingo 28 de junio y recorrerá de nuevo las comarcas del Baixo Miño y el Val Miñor, en una cita referente en Galicia y abierta tanto a aficionados como a profesionales.

Es el noveno año que Talaso Atlántico colabora en la organización de esta prueba deportiva junto al club dirigido por Aser Estévez, reafirmando así su apuesta por la promoción de los hábitos de vida saludables, el deporte y la dinamización del territorio.

La prueba se compone de tres partes, dos neutralizadas y una libre. En primer lugar, los corredores deberán recorren una neutralizada de 23 kilómetros entre Talaso Atlántico y el Monasterio de Oia, a continuación un tramo libre cronometrado de 17 kilómetros entre el monasterio cisterciense y el Alto de A Groba (Baiona) y, por último, otro tramo neutralizado final de 20 kilómetros entre el Alto de A Groba hasta Talaso Atlántico.

Presentación del Desafío. / FDV

Según Aser Estévez, «el Desafío es mucho más que una prueba deportiva, es un lugar de reunión en torno a una pasión como es el ciclismo que junta a deportistas de 15 años con otros de casi 80».

Por su parte, Rosana Canda, directora de Talaso Atlántico, indicó: «Para nosotros, colaborar en esta prueba con Team Oiense es algo que no podemos más que agradecer porque define perfectamente nuestros objetivos de promocionar el deporte, la vida sana y el entorno».

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Las inscripciones para participar en el IX Desafío Talaso Atlántico ya están abiertas y pueden formalizarse en el teléfono 662065171 o a través del correo electrónico ciclismooiense@gmail.com.