Las Rías Baixas ponen a prueba a las mejores tripulaciones de A Dos de Galicia

Las Rías Baixas volverán a convertirse este fin de semana en el gran escenario de la vela gallega con la celebración del Campeonato Gallego de A Dos 2026, una de las competiciones más exigentes y prestigiosas del calendario autonómico que reunirá a algunas de las mejores tripulaciones de Galicia.

El Monte Real Club de Yates organizará la prueba por decimoquinto año consecutivo por delegación de la Real Federación Gallega de Vela, consolidando así una trayectoria que ha convertido al club baionés en la referencia de esta modalidad, caracterizada por la navegación con tan solo dos tripulantes a bordo.

La competición se disputará el próximo sábado, siendo además XII Memorial Rafael Olmedo, en homenaje al histórico presidente del Monte Real, cuya figura continúa muy presente en la vida deportiva y social de la entidad.

La regata pondrá en juego los títulos autonómicos de A Dos para embarcaciones de las clases ORC y J80, tanto en categoría absoluta como en las categorías femenina y mixta, siempre que se alcance el mínimo de participación establecido por el reglamento. Los vencedores que cumplan los requisitos fijados por la Real Federación Gallega de Vela recibirán además la placa acreditativa de Campeones Gallegos de 2026.

Pocas modalidades reflejan mejor la esencia de la vela que las regatas A Dos. Sin posibilidad de relevarse y con únicamente dos personas a bordo para asumir todas las maniobras, la navegación exige una combinación perfecta de técnica, estrategia, coordinación y resistencia física. Cada decisión cuenta y cada error puede resultar determinante en una competición donde la compenetración entre patrón y tripulante suele marcar la diferencia.

Javier de la Gándara y Diego Fernández ostentan el título de campeones gallegos de A Dos en J80 / MRCY

La prueba arrancará oficialmente el viernes con las revisiones de seguridad, la confirmación de inscripciones y la tradicional reunión de patrones. La salida se dará a las once de la mañana del sábado y la entrega de premios se celebrará a las ocho de la tarde en las instalaciones del Monte Real Club de Yates.

Atentos a la meteorología

El recorrido volverá a desarrollarse en aguas de las Rías Baixas, uno de los mejores campos de regatas de Europa. Aunque la organización ha diseñado un trazado inicial con salida en la bahía de Baiona y pasos por enclaves emblemáticos como Carallones, La Negra o las islas Cíes, el itinerario definitivo se adaptará a las condiciones meteorológicas previstas que se den el sábado, para garantizar tanto la competitividad como la seguridad de los participantes.

A falta del cierre definitivo de las inscripciones, la lista provisional de participantes ya anticipa un campeonato de gran nivel deportivo. Entre los barcos inscritos figuran representantes de algunos de los clubes más importantes de Galicia, con una amplia presencia del Monte Real, y también algunos regatistas portugueses.