Las zapatillas viajeras de Panatta

Adriano Panatta creció en el Club de Tenis Parioli de Roma donde su padre, Ascenzio, trabajaba como cuidador de la instalación. Los socios, que le llamaban “Ascenzietto” (el pequeño Ascenzio) le prestaban las raquetas que ya no usaban para que el chaval se pasase las tardes pegando bolas contra la pared. Fue así como en Italia se comenzó a moldear el jugador que cortaría la racha victoriosa de Borg en la tierra de París.

El «guapo» Panatta era un jugador talentoso que no brillaba por su capacidad de sacrificio. En 1976, ya con veintiséis años a cuestas, apenas tenía cuatro victorias en el circuito (tres de ellas en tierra batida) aunque había perdido doce finales lo que también ponía en dudas su capacidad para gestionar la tensión que implica saltar a una pista para jugarse un título. Pero ese año las cosas parecieron cambiar en Roma. En su casa, después de salvar once bolas de partido en la primera ronda, desplegó el mejor tenis que se le había visto nunca y logró la victoria en el torneo tras superar a Guillermo Vilas en la final. Una fiesta en el Foro Itálico donde los aficionados vibraron como nunca porque era la primera vez en la historia (y no ha vuelto a suceder) que el trofeo lo levantaba uno de sus vecinos, un romano auténtico. De hecho, algunos de los rivales de Panatta se quejaron aquellos días de los excesos de un público entregado.

Problemas en el comienzo

La victoria en Roma abría de repente un panorama más esperanzador de cara a París. El calendario de entonces no concedía tregua como ahora. Roland Garros comenzaba el lunes siguiente a la final de Roma con lo que Panatta tuvo que volar con urgencia a Francia aunque la organización, teniendo en cuenta sus circunstancias, le programó su estreno para el miércoles 2 de junio. Y todo pudo desmoronarse desde el comienzo porque acusó de forma evidente el desgaste de Roma, la fiesta de aquella noche con sus amigos de toda la vida (algo a lo que de ninguna manera Panatta podía renunciar) y al apresurado aterrizaje en París. Un checo, Pavel Hutka, un jugador algo extravagante que sacaba con la izquierda aunque luego jugaba con la derecha, le llevó a un agónico quinto set en el que llegó a tener bola para ganar el partido. Pero en ese momento Panatta sacó de la chistera una volea en plancha que le permitió salvar la situación desesperada antes de llevarse la manga definitiva por 12-10. Había estado a punto de caerse antes de empezar.

Panatta golpea la bola durante el partido. / FDV

El recorrido por el torneo durante los días siguientes resultó mucho más sencillo para Panatta que fue agigantando su ilusión por igualar las semifinales que había disputado un año antes. Lo que sucede es que en cuartos de final el cuadro le reservaba un duelo terrible contra Bjon Borg. El sueco, con el que Panatta tenía una magnífica relación seguramente porque ambos compartían ese aire rebelde y ciertos comportamientos cuando estaban fuera de la pista, parecía intocable sobre la arcilla parisina. Venía de ganar las dos ediciones anteriores y no se adivinaba quién sería capaz de poner fin a su tiranía. Era la tercera vez en que ambos se veían las caras en Roland Garros con una victoria para cada uno: Panatta había vencido a un debutante y aún tierno Borg tres años atrás y el sueco se la había devuelto en las semifinales de la anterior temporada. Puede que aquel fuese el mejor partido que el italiano haya jugado en toda su vida en París. Solo así podía albergar alguna esperanza de frenar a un jugador que entre 1974 y 1981 ganó seis veces el torneo. Panatta impidió que el sueco encontrase el ritmo gracias a su revés cortado y eligió siempre el momento ideal para atacar. Se llevó los dos primeros parciales con claridad, perdió el tercero y cuando el partido se le comenzó a hacer bola fue capaz de llevar el cuarto set a la muerte súbida donde ganó y evitó la posibilidad de disputar un quinto y agónico set que no parecía un buen negocio ante el ímpetu de Borg.

A Panatta se le abrió el cielo, la posibilidad de ser el segundo italiano en ganar Roland Garros tras Pietrangeli había dejado de ser una quimera. En plena euforia arrasó a Dibbs en las semifinales y alcanzó por fin la primera final de su vida de un Grand Slam donde le esperaba el norteamericano Solomon. No se tenían demasiado cariño porque eran dos tipos completamente opuestos. Uno representaba la disciplina y el esfuerzo; el otro, la improvisación y la relajación. En Roma, unos días antes, se habían cruzado y el partido terminó como el rosario de la aurora porque Solomon se retiró durante el segundo set harto de los errores arbitrales y de la hostilidad del público volcado con su paisano.

Final ante Solomon

Los días antes de la final no fue Salomon lo que más inquietaba a Panatta sino la crisis provocada por sus zapatillas. Paolo Bertolucci, uno de sus mejores amigos y compañero de dobles, compartía habitación en París con él y después de la eliminación en el torneo por parejas que se produjo el mismo día de la semifinal individual metió por error las zapatillas de su compañero en su maleta y se marchó de vuelta Roma. Panatta no fue consciente de la ausencia de las zapatilla, unas Superga de loneta que consideraba imprescindibles para él, hasta el día siguiente. Histeria general, llamadas desesperadas y un Bertolucci al que se le vino encima el mundo. No eran aquellos los tiempos en los que un tenista viajaba con un almacén de material y tenía detrás a un séquito que se preocupaba de cualquier incidencia o necesidad. En un contexto tan artesanal esos problemas no tenían tan fácil solución. El domingo de la final Bertolucci embarcó en un vuelo de Alitalia abrazado a una bolsa con las zapatillas y se las entregó a tiempo a Panatta para que saltase a la pista contra Solomon. En el vestuario, antes de saltar a la pista y ya algo aliviado, el italiano hizo gala de su carácter más desinhibido y sonriendo le dijo al norteamericano: “¿Cómo piensas ganarme siendo tan bajito?” Un intento por ganar la batalla psicológica pero también un signo de confianza. Seguramente no habría bromeado si no sintiese que la final dependía únicamente de él.

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Y así fue. Panatta fue superior a Solomon que, fiel a su carácter y capacidad de resistencia, hizo un terrible esfuerzo por presentar batalla pero que solo le alcanzó a forzar un cuarto set en el que el italiano, tal y como sucedió en el duelo ante Borg de cuartos de final, se impuso en la muerte súbita para conquistar el único “grande” de su carrera. El segundo italiano después de Pietrangeli en conquistar París. No volvería a lograrlo otro hasta Janick Sinner hace un par de temporadas. Cincuenta años han pasado de una final que bien pudo decidirse por un despiste y unas zapatillas de loneta algo gastadas. Como homenaje y recuerdo a aquella historia unos años después Superga lanzó una edición limitada de las Sport Panatta que acabaron siendo una pieza de colección.