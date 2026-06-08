Sila Bartomeu, segunda en el Campeonato del Mundo

Sila Bartomeu (16-9-1975) ha quedado segunda en el Campeonato del Mundo de footgolf. La viguesa ha logrado este éxito en la modalidad por equipos junto a sus compañeras Lorena Rodríguez, Rebeca Domingo, Lucía Bernuz y Esther Montiel. "Un éxito mundial para el combinado nacional femenino", resume Noé Cortiñas, gran impulsor en Galicia de este deporte, que combina el escenario y las reglas del golf con el golpe y el balón de fútbol.

Acapulco ha acogido este FIFG Footgolf World Championship, en el que han tomado parte más de treinta países. La Asociación Gallega de FootGolf ha aportado cinco jugadores a la selección española: Sito Campo, Alberto Camba y Róber López, además de Sila Bartomeu y el propio Noé Cortiñas. La expedición española ha estado compuesta por dieciocho jugadores de categoría masculina, diez de sénior y cinco de femenina.