Premio repartido en la MS2 Cup

La MS2 Cup echó el cierre con un intenso fin de semana, el segundo de competición, en el que se completaron cuatro categorías que ofrecieron un reparto de trofeos entre varios clubes pero donde cobró un especial protagonismo el Arosa.

El Arosa alevín inscribió su nombre en el palmarés del torneo.

El sábado fue el día del equipo arlequinado que no solo dio muestras de tener una cantera muy prometedora sino que demuestra el interés que ha puesto en este torneo. En la final de la categoría alevín el Arosa se impuso al Celta por 0-3 para conseguir una victoria de enorme importancia. En la misma categoría el Oporto se impuso en la final plata al La Guía por 2-1.

El Oporto prebenjamín celebra su victoria en la final.

La fiesta para el equipo de Vilagarcía la completó el equipo juvenil que se llevó también el triunfo en la categoría tras imponerse en la final al CD MS2. El partido concluyó con empate a dos goles, pero los arousanos fueron más resolutivos desde el punto de penalti al imponerse por 5-4. En esa categoría la final de plata la ganó el Santa Mariña al Celta Academy por 2-0.

Los jugadores del Arosa juvenil, con su trofeo.

El domingo quedó para las categorías más pequeñas y en las que inscribieron en esta edición dos clubes que aspiraban a la victoria. En la categoría prebenjamín se impuso el Oporto (equipo que participó en casi todas las categorías) que superó en la final al Vitoria SC White por 3-1.

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Los participantes en las finales de ayer posan tras la entrega.

En la final de benjamines llegaron a la final los dos grandes aspirantes, el Celta y el Oporto. Los vigueses, colaboradores de este torneo, se enfrentaban a la posibilidad de quedarse de vacío en esta edición pero no fallaron. Se impusieron por 2-0 a los portugueses para llevarse la victoria.