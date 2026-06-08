El Maniotas asciende a Primera División

Dos años y medio después de su ascenso a Segunda División de la Liga Iberdrola de gimnasia rítmica, el Club Maniotas ha alcanzado la máxima categoría de esta disciplina a nivel nacional. Mireia Alonso, Uxue Álvarez, Yailén Puga y la polaca Laura Lewinska, fichaje del UKS Kopernik Wroclaw e hija de la olímpica Krystyna Leskiwicz, certificaron la proeza en Oviedo. Precisamente en el año de su cuarenta aniversario, el club vigués de gimnasia alcanzó el ascenso a la Primera División de la Liga Iberdrola, la cima de la gimnasia estatal.

Hasta 2025 la Federación Española de Gimnasia gestionaba tres divisiones que se redujeron a dos para este año, con veinticinco clubes cada una. En marzo el Maniotas compitió en la primera fase en Manises (Valencia), firmando una decimosegunda plaza (27 puntos), a catorce puntos del ascenso que marcaba el CR Santomera murciano (41). Mireia, Uxue y Yailén compitieron junto con Lola Ferro (Club Ritmo) como refuerzo nacional.

Pero este domingo, en el Palacio de Deportes de Oviedo, el Maniotas hizo una puntuación extraordinaria en la segunda fase de la liga: sexto de la jornada con 41 puntos. Así, la suma de ambas fases catapultó a la representación olívica a la cuarta posición general con 68 puntos, los mismos que el quinto, el Torrepaterna levantino.

«Algo totalmente inesperado se ha hecho realidad», confesaba Paula García, presidenta del Maniotas. El club vigués asciende a una categoría en la que Galicia no estaba representada este año. Haber acabado entre los diez primeros también supone el pase a la fase final 2026 de la Liga Iberdrola, a la que acudirán, el primer fin de semana de julio, los diez mejores de Primera y los diez mejores de Segunda. La cita está fijada en Castellón.