Kelliher y Boquete se despiden del Celta Femxa Zorka

El Celta Femxa Zorka continúa dando los nombres de las jugadoras que no seguirán la próxima temporada en el cuadro vigués. Primero fue la neederlandesa Iris Vennema y en las últimas hora dos nuevos nombres se añadieron a la lista.

Andrea Boquete deja el equipo vigués después de una temporada en la que le tocó hacer un trabajo oscuro, sin brillantez, pero importante para el equipo. Jugó una media de veintiséis minutos por partido, con un 42% de acierto en tiro de dos, un 30% en triples y un 87% desde la línea de tiros libres.

La argentina, que en septiembre cumple 36 años, desarrolló una amplia carrera en el baloncesto español, con presencia en La Seu, Baxi Ferrol, Osés o Barça. El único pero que se le puede poner a su temporada en el Celta Femxa Zorka es el no haber participado más en el juego ofensivo y hacer valer su buen tiro, pero su función fue otra.

La otra baja es la de la americana Jessica Kelliher, que había pedido unos días para decidir si se retiraba. Su buen papel en la temporada que acaba de finalizar puso en ella las miradas de muchos clubes, y habrá que esperar a los próximos días para saber la decisión que ha tomado.

Una valoración media de 21 puntos

Kelliher fue la MVP de la temporada que acaba de finalizar, con una valoración media de 21.03 puntos por partido. Además, fue la máxima anotadora del campeonato con una media de 18 puntos por partido. Dentro de la zona fue poco menos que imparable, aunque en su debe estaba el poco acierto en el tiro de tres metros. El club buscó desde el primer momento su renovación, pero su agente le pidió tiempo para replantarse su futuro que, ahora, estará lejos del pabellón de Navia.

De la lista de jugadoras de la temporada pasada, Uxía, Paula y Martina tienen contrato. Sara y Carlota continúan con su recuperación y no podrán comenzar la temporada. Deva y Marina deberán volver a sus clubes de origen, ya que estaban en Navia en calidad de cedidas. De esta manera, solo falta por saber el futuro de Diana Cabrera que, posiblemente, se conozca en las próximas horas.

A partir de ese momento tocará el turno de los fichajes, ya que como es habitual, la dirección deportiva quiere dejar cerrada la plantilla este mes de junio. La plantilla volverá a los entrenamientos el próximo veinticuatro de agosto, ya que la temporada se iniciará el tres de octubre.