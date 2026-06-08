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Patinaje artístico

Joel Ribeiro, quinto en la final de la Artistic World Cup 2026

Joel Ribeiro.

Joel Ribeiro. / Jose Lores

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R. V.

El Club Patinaxe Artística Gondomar volvió a demostrar este fin de semana el gran momento deportivo que atraviesa, sumando importantes éxitos tanto en la final de la Artistic World Cup 2026 celebrada en Cesena (Italia) como en el Trofeo Internacional de Vigo, consolidándose como una de las entidades de referencia del patinaje artístico a nivel nacional e internacional, tanto en modalidades individuales de libre y de danza, como en las de show y cuarteto. 

La cita más destacada tuvo lugar en Cesena, donde el patinador gondomareño Joel Ribeiro Díaz protagonizó una brillante actuación en la Final de la Artistic World Cup 2026. Compitiendo en la modalidad de Solo Danza Sénior Masculino, Joel alcanzó una extraordinaria quinta posición con una puntuación total de 137,86 puntos, logrando entrar en el Top 5.

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