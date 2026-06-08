Gondomar vibró con una gran velada

Gondomar ha vivido una de las grandes noches del boxeo gallego con la celebración de Flow Fight III una velada organizada por Flow Combat que reunió a cientos de aficionados y ofreció más de una decena de combates de altísimo nivel entre categorías junior, élite, neoprofesional y profesional.

La cita dejó momentos para el recuerdo, como la proclamación de Dayrel Morenza "El Cuba" como campeón gallego neoprofesional tras imponerse en una auténtica guerra sobre el ring a Sergio Manso. Instantes antes, el pabellón se puso en pie mientras sonaba el himno gallego y el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, sostenía el cinturón que acabaría levantando el nuevo campeón.

Paco Ferreira, con Morenza y Manso. / Álvaro Martínez

Los combates estuvieron marcados por una igualdad poco habitual, manteniendo la emoción hasta las últimas puntuaciones y convirtiendo cada enfrentamiento en una incógnita para el público. Flow Combat firmó además destacadas victorias de Carlos "El Zurdito" Palacios, Verónica Castellanos, José Martínez "El Cuervo", Denzel Cárdenas, Jaime Recasens "El Kaiser" y Nain Pérez, este último tras una espectacular entrada acompañado por la actuación en directo de su madre.

Producción de lujo

Más allá del aspecto deportivo, Flow Fight III volvió a destacar por su apuesta por el espectáculo. Bajo la dirección de Javier Fernández Araújo, promotor del evento y entrenador de Flow Combat, la velada contó con pantallas gigantes, efectos especiales en las salidas al ring, sonido profesional, actuaciones culturales en directo y una producción audiovisual inspirada en los grandes eventos internacionales, permitiendo al público vivir cada combate como si se tratase de una gran cita profesional.

Un momento de la pelea entre Morenza y Manso. / Álvaro Martínez

Entre los grandes nombres del club se echó de menos sobre el cuadrilátero a Kike "El Rayito", que apoyó a sus compañeros desde la esquina mientras continúa preparando uno de los desafíos más importantes de su carrera. El boxeador disputará el próximo 18 de julio en Palma de Mallorca el Campeonato de España del peso supergallo frente a Farlin Condori, una oportunidad histórica para seguir llevando el nombre de Flow Combat TBC y del boxeo gallego a lo más alto del panorama nacional.

Con una grada entregada de principio a fin, Flow Fight III confirmó el gran momento que vive el boxeo gallego y consolidó a Gondomar como una de las plazas de referencia para este deporte en Galicia.