Fútbol
LaLiga 2026-2027 empezará el fin de semana del 15-16 de agosto
La Asociación de Futbolistas Españoles había pedido que la competición arrancara el 23 de agosto ante la celebración del Mundial
EFE
LaLiga 2026-2027 empezará el fin de semana del 15-16 de agosto próximo, según la resolución del arbitraje al que se han sometido LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) conocida este lunes, confirmaron fuentes del sindicato.
El árbitro ha decidido que el comienzo sea según el planteamiento de LaLiga y no el que hizo el sindicato, que propuso que fuese el 23 de agosto ante la celebración del Mundial y su impacto en el regreso a sus clubes de un amplio número de jugadores de la competición española.
La resolución arbitral es acorde a las propuestas de LaLiga tanto en el comienzo de la competición como también en el final de Segunda división, que era el otro punto de discrepancia sobre el que ha tenido que pronunciarse.
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