Atletismo
Doblete del Celta en Beade
Mario Rodríguez y Sergio Núñez, atletas del club celeste, lograron la victoria en las carreras de 10 y 5 kilómetros | Noemí Alvarez y Julia Vaquero se impusieron en las pruebas femeninas
Redacción
Tras su reubicación en el calendario, las calles de Beade y su exigente recorrido fueron escenario ayer de una nueva edición de la Carreira da Cereixa, nueva cita del Circuito de Carreras Run Run Vigo. La mañana agradable ofreció unas buenas condiciones para correr y para compensar la exigencia del recorrido, marcado por las cuestas que los atletas deben afrontar.
En la carrera de diez kilómetros la victoria en la categoría masculina fue para el céltico Mario Rodríguez que fue el mejor del grupo de cuatro atletas que dominaron la prueba desde el comienzo y pasaron igualados el ecuador de la prueba (Rodríguez, Jose Alberto Bastos, Anto Otero y Rubén Pérez). El atleta del Celta cambió de ritmo para llevarse un cómodo triunfo con un tiempo de 34:28. Fue segundo José Alberto Bastos (ADN Runners-Telmo que firmó un crono de 34:58 y superó por poco más de un segundo a Anxo Otero (SD Compostela) que completó el podio.
En la categoría femenina Noemí Alvarez marcó territorio desde el comienzo. La atleta del Delikia ya aventajaba a sus perseguidoras en un minuto al paso por los cinco kilómetros. Ganó con un tiempo de 41:40 y tras ella finalizaron Fátima Leiro (Run Pontevedra) con 43:37 y Ana Lampón (Mais que Auga) con un tiempo de 44:35.
En la carrera de cinco kilómetros otra vez el Celta se impuso gracias a Sergio Núñez que hizo un tiempo de 17:30. Tras él se clasificaron Santiago Rodríguez (17:34) y Sindo González (17:42). En la categoría femenina otra lección de la leyenda Julia Vaquero que se impuso con un tiempo de 20:50 y mantiene su línea de grandes resultados en las pruebas populares de Vigo y sus alrededores. Tras ella en la prueba corta acabaron María Núñez (Saude Sport Vigo) con 21:58 y Jessica González que hizo un tiempo de 23:25.
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