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El Club Natación Mos abre sus puertas a nuevos talentos

Las jornadas gratuitas se celebran durante este mes

Cartel de las jornadas.

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R. V.

El Club Natación Mos pone en marcha durante el mes de junio unas jornadas de puertas abiertas totalmente gratuitas destinadas a niñas y niños nacidos en 2019 y años anteriores. Como requisito indispensable, los participantes deberán ser capaces de nadar de forma autónoma, sin necesidad de utilizar material de flotación.

Esta iniciativa busca acercar a los más jóvenes a la natación de competición, permitiéndoles conocer de primera mano la dinámica de los entrenamientos y los valores que transmite este deporte, al tiempo que se ofrece la posibilidad de identificar futuros talentos deportivos. Las actividades se desarrollarán en un ambiente seguro, divertido y adaptado a las necesidades de los participantes, favoreciendo tanto el aprendizaje como la convivencia entre los asistentes.

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Las plazas disponibles son limitadas y las solicitudes serán atendidas por estricto orden de inscripción. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción o solicitar más información a través del correo electrónico: envíos@gmail.com.

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