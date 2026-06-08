Play Off ascenso a Tercera RFEF
El Atios se queda fuera
Los porriñeses vuelve a caerse de la lucha por el ansiado ascenso a Tercera RFEF al no superar la eliminatoria ante el San Tirso
M. Alonso
1. ATIOS: Sergio, Iago, (Gamba min. 46), Sombri, Cristian, Pedrito (Mattew, min. 74), Aitor (Rubén Carrera, min. 62), Rubén Domínguez, Richi (Cani, min. 71), Tente, Xoel (Iker, min. 71), Gael
1. SAN TIRSO: Fedello, Manuel, Rellán, Iago, Gamallo, Christian, Casariego (Seco, min. 71), Prego (Mauro, min. 86), Denis, Segade, (Rechón, min. 65), Mella (Leandro, min. 86).
ÁRBITRO: Cesar Montes Villamil (Pontevedra). Expulsó de roja directa al entrenador del Atios, Hugo González (min. 78). Además, mostró amarillas a Sergio, Richi, Temperán y Rubén Domínguez por los locales y a Segade, Casariego, Christian e Iago, por el conjunto visitante.
GOLES: 1-0 min. 45: Cristian; 1-1, min. 68: Segade, de penalti.
El Atios se despidió ayer del sueño del ascenso a Tercera RFEF, al no poder remontar en el partido de vuelta de las semifinales de la fase ante el San Tirso.
Salió mejor el conjunto coruñés, que apretó en los minutos iniciales, pero el Atios no se achicó, ya que, a pesar del resultado adverso de la ida, quería dar la sorpresa con la ayuda de su público. Así, mostró su faceta de equipo guerrero y luchador, metiendo mucha presión al rival. Y finalmente, al borde del descanso, logró adelantarse en el marcador, con una volea de Cristian, que ponía la esperanza en el corazón de la afición locataria.
En la reanudación, el Atios seguía muy enchufado y así en el minuto 63 Rubén Domínguez estuvo a punto de marcar el 2-0 y empatar la eliminatoria, pero enfrente estaba el meta Fedello, que logró impedir el tanto local.
En escasos minuto todo cambió. Se pasó de un posible 2-0 al 1-1. El colegiado señaló penalti en una mala salida del portero local Sergio, en la que derribó al delantero, y ante el enfado de la afición, Segade logró el empate desde el punto de penalti.
Con el 1-1 en el marcador, el choque entró en una fase bronca, con muchas faltas y pérdidas de tiempo, mientras que el Atios buscaba la portería contraria con insistencia. Así, tuvo un par de ocasiones más para darle vida a la eliminatoria, pero Fedello se mostró muy acertado durante todo el partido. A falta de 4 minutos para el 90, el Atios solicitó penalti en una acción sobre Christian.
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