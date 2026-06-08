Amandine Balzinc confirma su marcha del Atlético Guardés

El Atlético Guardés sigue desvelando los cambios que sufrirá su plantilla el próximo curso. La guardameta francesa Amandine Balzinc es la segunda baja confirmada por el club y, después de una única temporada más que destacable en la villa guardesa, abandona al equipo en busca de nuevos retos deportivos de cara a la temporada 2026/2027.

Balzinc llegó al Guardés el pasado verano de 2025 procedente de las ligas francesa y rumana y con ganas de vivir una primera experiencia en la élite española. Su debut no dejó indiferente a nadie, pues a pesar de las dificultades que comportaban un nuevo país, idioma y competición, pronto definió con claridad su lugar bajo palos y llegó a convertirse en una de las porteras más destacadas de la categoría. Sus importantes aportaciones y altos porcentajes fueron determinantes para el extraordinario palmarés obtenido por el equipo este año, con un desempeño en la fase final de la Copa de la Reina y en las distintas eliminatorias de la EHF European Cup que le valieron varios premios MVP, además de un inequívoco reconocimiento de su papel en la plantilla miñota.

Amandine Balzinc. / Tamara Alonso (SportCoeco)

En este único año en el club, la internacional gala, que llegó inicialmente para cubrir la baja por maternidad de Estela Carrera, ha supuesto un importante descubrimiento tanto deportivo como humano, y es precisamente su brillante actuación la que ahora la lleva a buscar nuevos retos en su carrera más allá de A Guarda. Después de esta breve pero intensa etapa, Amandine ha querido agradecer al Guardés “por la oportunidad de defender sus colores”, así como “a los dirigentes, los entrenadores y todas las personas que formaron parte de esta aventura colectiva”. La guardameta explica que llegó aquí persiguiendo el “bonito reto europeo” y se va más que contenta de poder decir que “hemos logrado el objetivo”. Balzinc ha tenido también unas últimas palabras con la afición de A Sangriña, por “su positividad y su energía” tanto dentro como fuera de la pista, a quienes considera “el encanto de este pequeño pueblo”. “Me voy de aquí con recuerdos maravillosos”, ha concluido.

Permanencias y salidas

El Club Balonmán Atlético Guardés agradece a Amandine Balzinc por su gran trabajo y las vivencias de esta excepcional temporada y le desea lo mejor para su futuro tanto deportivo como personal. Balzinc es la segunda baja confirmada en la plantilla para la próxima temporada 2026/2027, uniéndose a Jazmín Mendoza. Por el momento, han trascendido también la salida de Ana Seabra al frente del cuerpo técnico y la continuidad de Cristina Cifuentes, Cecilia Cacheda, María Palomo y Ania Ramos. En los próximos días se irán concretando los demás detalles sobre el proyecto para el curso venidero.