El Sieiro conquista nueve medallas en el Campeonato de España de gimnasia de trampolín

El Club Sieiro Acrobacia Vigo ha firmado una brillante actuación en el Campeonato de España de Gimnasia Trampolín, logrando un total de nueve medallas entre pruebas individuales y por equipos. La expedición viguesa regresó de la cita nacional, celebrada en la ciudad de Valladolid, con tres título, tres subcampeonatos individuales, una medalla de bronce individual y dos podios por equipos.

El gran protagonista de la competición fue Pablo Martínez, que se proclamó campeón de España de Tumbling Pre Senior y en Doble Minitramp Pre Senior, firmando un extraordinario doblete nacional. También logró el título Ignacio Abalo, que se alzó con la medalla de oro en categoría Pre Junior.

Las medallas de plata individuales llegaron de la mano de Javiel Cal (Pre Senior), Daniela Pires (Junior) y Joel Rodríguez (Pre Junior). Por su parte Lucas Bello consiguió una meritoria medalla de bronce en categoría Junior, completando el excelente balance individual del club. Además, varios gimnastas del Club Sieiro lograron clasificarse para las finales nacionales: 4ª Lena Vidal (Tumbling Junior), 6ª Eva García (Tumbling Infantil), 6ª Anaís Flores (Tumbling Pre Senior), 8ª Paula Monje (Tumbling Pre Senior) y 8º Joel Rodríguez (Doble Minitramp Pre Junior).

El equipo absoluto masculino de Tumbling, formado por Pablo Martínez, Javi Cal, Lucas Bello e Iván Estévez (que no saltó por lesión), se proclamó subcampeón de España. Por su parte, el equipo Sub15 femenino de Tumbling, integrado por Eva García, Mara Cuesta, Lena García, Keyla Pérez, Daniela Durán y Naiara Salgueiro, logró una destacada medalla de bronce nacional, situándose entre los mejores equipos del país.

Los medallistas del Sieiro. / Sieiro

Sara Penedo e Iván Estévez, cuerpo técnico de la entidad, destacan que estos resultados son el reflejo al trabajo realizado durante toda la temporada. «Estamos muy orgullosos de nuestros gimnastas, estos resultados son una recompensa al esfuerzo, la constancia y el trabajo diario; cada logro refleja el compromiso de los gimnastas».