Aplausos, “mentiroso” y colas para fotos: así votaron Florentino y Riquelme en las elecciones del Real Madrid

La Ciudad Real Madrid vivió un intenso trajín de socios desde las 9:00 horas, cuando se abrieron las urnas para votar en las primeras elecciones a la presidencia en 20 años. Autobuses, lanzaderas, taxis… Los madridistas fueron madrugadores, ante las advertencias lanzadas por el propio club, debido a los problemas de movilidad que podrían sufrir por la visita del Papa León XIV y otros eventos que se celebran estos días en la ciudad.

Cola para sacarse fotos con Florentino

Florentino fue el más madrugador de los candidatos, ejerciendo su sufragio poco antes de las 10:00. Lo hizo rodeado de un grupo de abonados que quisieron fotografiarse con él. Depositó su papeleta en la mesa número 2 del pabellón de baloncesto, donde los 75.219 podían ejercer su derecho a voto. El presidente del Real Madrid, socio número 1.484, de 79 años, hizo una aparición rápida para después seguir la jornada desde el NH Collection Eurobuilding. Después, una cola inmensa para hacerse retratos con los presentes.

Más pedida fue la puesta en escena de Enrique Riquelme. A las 10:49, junto a su familia y miembros de su candidatura, apareció el candidato opositor en la Ciudad del Real Madrid. Lo hizo con el puño en alto y recibiendo el aplauso de otros votantes. Sobre todo, jóvenes, uno de los targets a los que se ha dirigido con más intensidad durante esta campaña. Escoltado por su gente, el socio nº 41.736, de 37 años, votó en la mesa 33 que le corresponde por su antigüedad.

Como ha venido sucediendo durante la campaña, Riquelme compareció ante los medios. "Después de 20 años se puede votar. El compromiso que tuve con todos los socios de Real Madrid fue que si nos presentábamos era para intentar parar la venta del club como primera línea roja y después crear un proyecto profesional, serio e ilusionante. Creo que hemos cumplido con creces esa promesa”, reivindicó el aspirante ante los más de 150 medios acreditados. El candidato seguirá la jornada en el Autocine de Chamartín.

Riquelme habla con los medios

La sensación era de alta participación y de ilusión por votar después de 20 años. La presencia de Riquelme desató un aplauso, sobre todo de miembros de su candidatura, pero también abucheos. Un socio le gritó desde la otra esquina del pabellón “mentiroso”, en relación a los desmentidos de los fichajes de Haaland y Klopp, aunque en ningún caso dados por los protagonistas. A eso se aferró Riquelme frente a un Florentino que, después de no esperar candidato alternativo, medirá qué oposición tiene realmente.

Un buen medidor después de una temporada sin títulos en las secciones de fútbol, fútbol femenino y baloncesto, con las únicas alegrías del Juvenil. Florentino puso por delante el pasado, con siete Copas de Europa y los ‘cromos’ que aparecieron en las lonas. Es decir, las estrellas fichadas. Durante la mañana de votaciones también aparecieron por la Ciudad Real Madrid Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club blanco, o Santiago Solari, director de Fútbol Profesional del Real Madrid.

“Estamos realmente preocupados de la situación económica del Real Madrid y realmente esto necesita un cambio. El Real Madrid necesita construirse con el legado que viene, grandes cosas también de grandes presidentes, grandes títulos, grandes proyectos, pero también que sea la base para construir el futuro. Hay muchas cosas que cambiar, transparencia, democracia, gobernanza dentro del club”, reivindicó ante los medios Riquelme, quien no coincidió físicamente con Florentino.

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Las colas siguieron toda la mañana del domingo, aunque ambas listas eran conscientes de la importancia del voto por correo, que pudo ejercerse hasta las 13:00 horas del de viernes. En las primeras elecciones que Florentino Pérez se presentó, en 1995, Ramón Mendoza fue reelegido como presidente del Real Madrid por apenas 700 sufragios. El voto por correo fue un factor diferencial. Mendoza obtuvo 5.375 apoyos, frente a los 3.985 a favor del actual presidente. En el 2000, los sufragios ejercidos con anterioridad fueron claves para que Florentino ganase las elecciones después de, prácticamente empatar en el voto presencial con Lorenzo Sanz, quien denunció el voto por correo, custodiado férreamente en estos comicios.