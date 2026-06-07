Fútbol
Eriksen vuelve a caer desplomado en un campo en el amistoso Ucrania-Dinamarca y el árbitro suspende el partido
El jugador danés se recuperó tras el desvanecimiento y fue atendido de inmediato por los servicios médicos
Marc Gázquez
Gran susto en el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania. Christian Eriksen se desplomó sobre el terreno de juego, aparentemente inconsciente, durante el encuentro, generando momentos de máxima preocupación entre jugadores, técnicos y aficionados.
Las primeras informaciones apuntan a que el futbolista recuperó la consciencia y fue atendido de inmediato por los servicios médicos. Poco después, su esposa accedió al terreno de juego y pudo reunirse con el jugador. Ya consciente, Eriksen se puso en pie para abrazarla y tomarle la mano en una escena cargada de emoción.
Sus compañeros formaron un círculo a su alrededor para proteger su intimidad mientras ambos se dirigían hacia la ambulancia, preparada para trasladarlo fuera del estadio. Finalmente, el árbitro decretó la suspensión definitiva del encuentro y, a través de la megafonía del estadio, se informó a los asistentes de que no se reanudaría el partido. Asimismo, se comunicó que Eriksen se encontraba estable dentro de la gravedad de la situación.
- Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
- Se abre uno de los carriles de la AP-9 en Mos donde volcó un camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo
- Más de 270.000 inmuebles gallegos deberán adaptarse a las exigencias de eficiencia energética de la UE
- La pesca de recreo sostiene ante el Supremo que el sistema de control español es «más gravoso» que el modelo de la UE
- Muere una persona en una salida de vía en Ponte Caldelas
- Un hombre de 76 años fallece de un infarto mientras paseaba por el centro de Bueu
- El coro del colegio Cluny de Vigo emociona a Abraham Mateo con su versión de 'Lánzalo': «Se me metió algo en el ojo»
- 500 paraguas en 30 m²: seis décadas de los Rodríguez en Vigo