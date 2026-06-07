Patinaje artístico
Cinco nuevos triunfos gallegos en el Internacional Cidade de Vigo
La representación portuguesa se quedó sin títulos en Navia
El Trofeo Internacional Cidade de Vigo de grupos show, organizado por el Patín Vagalume Celtamotor y patrocinado por el Concello a través de la Fundación VIDE, coronó en su segunda y última jornada en Navia al CPA Condado Salvaterra en grupos promocionales grandes, al Noia Patín en grupos nacionales grandes y, en cuartetos, al Brincadeira (cadetes), al CPA Blossom mosense (júnior) y al Club Gondomar (sénior).
En una jornada con pleno gallego destacó la ausencia de victorias de la representación portuguesa, inscrita en tres de las cinco modalidades del día. Portugal firmaba hasta ahora una marca impecable: al menos se llevaba un título cada verano desde la segunda edición de 2017, que ahora la pujanza del patinaje gallego ha tumbado.
En los grupos nacionales, el CPA Valladares tuvo que conformarse con la segunda plaza. Las viguesas, con su coreografía Caos y orden, sumaron 23,25 puntos frente a los 30,97 del Noia Patín y su Sin identidad. En el Gallego, las coruñesas acabaron en el tercer lugar del podio frente al quinto puesto vigués. El Noia releva en el palmarés al Valladares y, de paso, festeja su primer título en la historia del torneo internacional.
En grupos promocionales grandes, triunfo del CPA Condado Salvaterra con la coreografía Reset time, que obtuvo de los jueces 22,26 puntos frente a los 21,15 del Club Gondomar. El club de Salvaterra había ganado en 2017 y 2022 en grupos júniors.
Los cuartetos cerraron la competición. El herculino Club Brincadeira presentó dos agrupaciones en edad cadete, con primer (Reinas del pop, 21,21 puntos) y segundo puesto (Exploradoras, 15,09) sobre cuatro agrupaciones. La sorpresa llegó en categoría júnior: el Blossom mosense ganó (Origen, 22,53 puntos), aunque el CD Ourela ourensano fue bronce en el Campeonato de Galicia.
La sesión dominical, con enorme puntualidad organizativa del Vagalume Celtamotor, concluyó con los cuartetos sénior. El cajón más alto del podio recayó en el Club Gondomar. Su programa La reina de la noche acumuló 28,66 puntos y, además, les permitió entrar en el palmarés del trofeo internacional.
Ni Say yes, ni Sporting Clube de Sao Joao de Ver, ADPA Show o North Show Team fueron capaces de sumar algún triunfo más para Portugal en una tarde puramente gallega y en un Cidade de Vigo que por vez primera se fue a Cataluña (Reus Deportiu).
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