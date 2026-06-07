Cinco clubes para cinco títulos en el Campeonato Gallego

Fueron cinco clubes los que se llevaron las cinco banderas del Campeonato Gallego-Xunta de Galicia 2026 de traineras, disputadas por la mañana en el campo de regatas de Tirán-Moaña, frente a la playa de O Con. Esteirana, veterano mixto; Vila de Cangas, veterano femenino; Samertolaméu-Oversea, veterano masculino; Salgado-Perillo, absoluto femenino y Chapela-Wofco, absoluto masculino.

En la primera prueba de la jornada de las finales, la victoria amplia en veterano-mixto se la llevó la SG.Esteirana ante un Chapela-Wofco que se quedó lejos. En la segunda final del día, veteranas femeninas, se impusieron las chicas de Vila de Cangas con dominio total sobre Samertolaméu-Oversea, Puebla y Cabo, por este orden. En veterano masculino superioridad total de Samertolaméu-Oversea que dominó con superioridad por delante de Chapela-Wofco, Cabo Cruz y Vila de Cangas que se disputaron con fuerza y ardor la plata y el bronce con menos de un barco de diferencia entre ellos.

Una de las regatas disputadas. / Santos Álvarez

La final de absolutas femeninas, dominio total de las atletas de Salgado-Perillo con gran solvencia y superioridad, por delante de Chapela-Wofco, Amegrove y Tirán-Pereira en la línea de meta.

Y la final de absolutos masculinos, la más esperada, y que puso emoción en el ambiente desde la misma salida fue un duelo proa con proa en los cuatro largos de Chapela-Wofco con Cabo de Cruz. Si en las clasificatorias del sábado la diferencia fue de 28 centésimas, ayer los chapeleiros se desmelenaron y el último largo con viento de popa pusieron rumbo de victoria, conquistando la Bandera de Honor ahora con una diferencia sobre la línea de llegada de cinco segundos por delante de los rojillos arousanos, extraordinarios y dignísimos adversarios. Más atrás Ares y Samertolaméu-Oversea pusieron su buen hacer, pero fueron tercero y cuarto, respectivamente, en una final en la que no tuvieron cartas favorables.

Público, en el campo de regatas. / Santos Álvarez

Ahora los dos primeros de cada final, de acuerdo con la Normativa, tienen el pasaporte para competir el próximo fin de semana en el LXXIX Campeonato de España a celebrar en aguas de Meira-Moaña.