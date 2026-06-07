Patinaje artístico
El grácil vuelo del Bolboreta en el Trofeo Cidade de Vigo de grupos show
El equipo de Redondela, Reus Deportiu y Brión se convierten en los primeros ganadores de la cita olívica, que se celebra en Navia
El décimo aniversario del Trofeo Internacional Cidade de Vigo de grupos show no defraudó. Una jornada matinal para entrenamientos y una completa sesión vespertina convirtieron el polideportivo de Navia en un verdadero multiusos. La denominada Casa del Basket, porque en ella juegan Celta Bosco y Seis do Nadal, fue tomada por el patinaje para situar a Vigo en la referencia gallega un año más. El alcalde, Abel Caballero, acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, se interesó por el rendimiento de la pista en esta novedosa experiencia. Y la respuesta del Vagalume, y de los clubes, fue positiva.
El Campeonato de Galicia, organizado por el CPA Gondomar, copó el Central de As Travesas y ahora la temporada pone su broche con el torneo internacional bajo la organización del Patín Vagalume Celtamotor y el patrocinio del Concello de Vigo a través de la Fundación VIDE. «Es uno de los mejores años», apuntaron desde la organización. Por vez primera han venido clubes de Cataluña, Canarias y Cantabria, mientras la participación del país vecino se ha incrementado.
El Bolboreta de Redondela (22,20 de puntuación) en grupos pequeños, el Club Reus Deportiu (22,03) en grupos júnior con su coreografía L’Atelier y el Club Brión (23,44) en grupos promocionales pequeños se impusieron en una jornada con buen ambiente en las gradas y con portugueses y catalanes animando la jornada. El Bolboreta y su programa Reina blanca, quinto en el Central meses atrás, dio el «sorpasso» ante el AEHDE de Carballiño, que con Asesinato en el Orient Exprés fue bronce en el Gallego y esta vez tuvo que conformarse con el subcampeonato en Navia. En grupos pequeños llegó el único podio vigués de la jornada: del Club Patinaje Balaídos con Insaciable.
Hoy, de nuevo con entrenamientos matinales, da la alternativa a los grupos grandes. La tarde (16:30) comienza con los promocionales (Club Gondomar, Escola Lubians, Patinaje Balaídos, CPA Condado Salvaterra, Ánfora y el portugués Say Yes).
En los nacionales (17:30) el CPA Valladares defiende su título de 2025. La agrupación viguesa será la quinta y última en salir a la pista, tras Torres de Altamira, Ribeira, Noia y Lubians. El Noia y su coreografía Sin identidad fue bronce en el Gallego de As Travesas, mientras que el Valladares acabó quinto con su Caos y orden.
Después, el programa se cierra con los cuartetos. Primero los cadetes/promocionales (18:45), con dos coreografías del Brincadeira frente a los lusos North Show Team y ADPA Show. A continuación (19:15) los nacionales júnior con participación de As Neves, CD Ourela (bronce autonómico) y el CPA Blossom mosense. El torneo concluirá con los cuartetos sénior (Sporting Clube de San Joao de Ver, CP Berenguela y Club Gondomar). En las competiciones de cuartetos habrá nuevos campeones en lugar de Axel Arteixo, el EPB luso y el Vagalume Celtamotor.
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