Nueve clubes se disputan los títulos en el Campeonato Gallego

Celebradas las series clasificatorias del Campeonato Gallego-Xunta de Galicia de traineras que se disputaron este sábado por la tarde en aguas de O Con en Tirán-Moaña, nueve clubes han conseguido anotar su presencia en las finales de este domingo con los cuatro mejores cronos en sus respectivas categorías. Chapela-Wofco, Samertolaméu-Oversea y Cabo de Cruz, con tres equipos; Vila de Cangas, dos y Tirán-Pereira, Amegrove, Perillo-Salgado, Puebla y Ares, con uno.

Las series clasificatorias tuvieron de todo. Algún equipo se limitó a cumplir el trámite teniendo suficiente distancia en su manga. Otros no lo tuvieron tan fácil, como en las series de la categoría absoluto masculino. Las tripulaciones de Chapela-Wofco y Cabo de Cruz compitieron hasta el último suspiro y el crono confirmó su extraordinaria lucha. Tan sólo 28 centésimas de diferencia dictaron la victoria chapeleira, lo que promete rivalidad hasta la última palada.

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Los títulos y Banderas de Galicia de Trainerillas, Trofeo Xunta de Galicia, se dirimen desde este domingo a las 11:00 con el premio añadido para los dos primeros de la clasificación directa para competir el próximo fin de semana, esta vez en la pista de Meira-Moaña, en el Campeonato de España. Mucha competencia y con los equipos soplando ánimos y con retos importantes, estarán en la pista.