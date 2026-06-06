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Nueve clubes se disputan los títulos en el Campeonato Gallego

Chapela-Wofco, Samertolaméu-Oversea y Cabo de Cruz han clasificado a tres equipos

Una regata anterior en Tirán.

Una regata anterior en Tirán. / Santos Álvarez

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Vigo

Celebradas las series clasificatorias del Campeonato Gallego-Xunta de Galicia de traineras que se disputaron este sábado por la tarde en aguas de O Con en Tirán-Moaña, nueve clubes han conseguido anotar su presencia en las finales de este domingo con los cuatro mejores cronos en sus respectivas categorías. Chapela-Wofco, Samertolaméu-Oversea y Cabo de Cruz, con tres equipos; Vila de Cangas, dos y Tirán-Pereira, Amegrove, Perillo-Salgado, Puebla y Ares, con uno.

Las series clasificatorias tuvieron de todo. Algún equipo se limitó a cumplir el trámite teniendo suficiente distancia en su manga. Otros no lo tuvieron tan fácil, como en las series de la categoría absoluto masculino. Las tripulaciones de Chapela-Wofco y Cabo de Cruz compitieron hasta el último suspiro y el crono confirmó su extraordinaria lucha. Tan sólo 28 centésimas de diferencia dictaron la victoria chapeleira, lo que promete rivalidad hasta la última palada.

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Los títulos y Banderas de Galicia de Trainerillas, Trofeo Xunta de Galicia, se dirimen desde este domingo a las 11:00 con el premio añadido para los dos primeros de la clasificación directa para competir el próximo fin de semana, esta vez en la pista de Meira-Moaña, en el Campeonato de España. Mucha competencia y con los equipos soplando ánimos y con retos importantes, estarán en la pista.

Veterano femenino: 1.- Puebla, 13.29:96: 2.- Samertolaméu-Oversea, 13.33:33; 3.- Cabo de Cruz, 13.36:02; 4.- Vila de Cangas, 13.40:49. Veterano masculino: 1.- Samertolaméu-Oversea, 10.13:38; 2.- Vila Cangas, 10.18:88; 3.- Chapela-Wofco, 10.23:97; 4.- Cabo Cruz, 10.30:55. Absoluto femenino: 1.- Perillo-Salgado, 11.25:19; 2.- Tirán-Pereira, 11.29:27; 3.- Chapela-Wofco, 11.30:60; 4.- Amegrove, 11.36:46. Absoluto masculino: 1.- Chapela-Wofco, 20.55:71; 2.- Cabo Cruz, 20.55:99; 3.- Ares, 20.57:50; 4.- Samertolaméu-Oversea, 21.05:64.

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