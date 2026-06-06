Patinaje artístico
Gael Fernández, campeón de España de Solo Danza Alevín
El CPA Gondomar celebra un nuevo triunfo en el Campeonato de España
Gael Fernández ha logrado la medalla de oro en la modalidad de solo danza, en la categoría alevín, en el XIII Campeonato de España de Patinaje Artístico, que se celebró en Gandía. El patinador del CPA Gondomar, de 10 años, logró una puntuación total de 54,67 puntos. El campeonato reunió a los mejores patinadores nacionales de las categorías alevín, infantil y vadete, convirtiéndose en una de las citas más importantes del calendario estatal.
El joven deportista del club gondomareño realizó una competición sobresaliente desde el inicio del campeonato. En las danzas obligatorias ya consiguió una puntuación muy competitiva y posteriormente, en la danza libre al son de "María", de West side Story, confirmó su pasión por esta disciplina, así como su gran nivel técnico y artístico, consolidando el primer puesto y alzándose con el título nacional de la mano de su entrenador y coreógrafo, David Figueroa Pérez, que realiza una labor incansable para alcanzar los sueños de sus deportistas.
Figueroa, cuya visión, dedicación y capacidad para sacar lo mejor de cada deportista le caracteriza, ha sido determinante en la consecución de este título nacional y los que le preceden. La impecable puesta en escena, la calidad técnica y la madurez mostradas por Gael sobre la pista son el reflejo de muchas horas de entrenamiento, esfuerzo y confianza mutua. Todo ello es fruto de trabajo coordinado, exigencia y apuesta constante por la excelencia deportiva.
Este resultado supone un extraordinario premio al trabajo, la constancia y el esfuerzo que Gael viene realizando durante toda la temporada, así como al trabajo técnico desarrollado por el equipo del Club Patinaxe Artística Gondomar. Esta entidad lleva varias temporadas demostrando que el talento, acompañado de trabajo, humildad y perseverancia, es capaz de alcanzar las metas más ambiciosas.
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