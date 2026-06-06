El emotivo homenaje de la hija de Toño Castro a su padre, el central del Compos que sigue vivo en la memoria

Hay camisetas que guardan mucho más que un escudo. Pau Castro volvió a demostrarlo este sábado al recordar a su padre, Antonio Castro Fernández, Toño Castro, exfutbolista de la SD Compostela, en el día en que habría cumplido años. Lo hizo vistiendo la camiseta roja del Compos y compartiendo imágenes de su padre en redes sociales, acompañadas de una frase breve, pero cargada de ausencia y cariño: «Feliz cumpleaños papá, allá donde estés».

El gesto forma parte de un ritual íntimo que Pau mantiene vivo cada año. La hija del que fuera defensa central del Compostela, hoy sanitaria y también vinculada al mundo de la moda, suele recurrir a sus redes para rescatar fotografías antiguas de Toño Castro o imágenes de ella de niña junto a su padre. En cada publicación, más que una despedida, aparece una forma de conversación con quien se marchó demasiado pronto.

Toño Castro falleció el 27 de marzo de 2006, cuando tenía solo 33 años. Su recuerdo, sin embargo, continúa muy presente tanto en su familia como entre los aficionados de algunos de los clubes en los que dejó huella, especialmente en el CD Toledo y en la SD Compostela. Central de gran envergadura, nacido en Avilés, fue uno de esos defensas de los años noventa que imponían por físico, por presencia y por carácter competitivo.

Toño Castro (primero por la derecha) se incorporó a la plantilla del Compos en 1994 junto a Villena, Falagán y Christensen. / Lavandeira

Antes de vestir la camiseta del Compos, Toño pasó por el Valladolid B y por el CD Toledo, donde formó parte de una de las generaciones más recordadas por la afición del Salto del Caballo. Aquel Toledo de los noventa se quedó en la memoria por su ambición, por su cercanía al sueño de la Primera División y por futbolistas que todavía hoy son recordados en la ciudad. Entre ellos estaba Toño, un central alto, contundente, con buen juego aéreo y personalidad para mandar desde atrás.

Después llegó la etapa compostelanista. La camiseta roja de la SD Compostela, la misma que ahora recupera su hija como símbolo de memoria familiar, lo acompañó en una parte importante de su carrera profesional. En San Lázaro, Toño formó parte de un Compos que vivía años de máxima exposición en el fútbol español, con el equipo instalado en la élite y con una afición que todavía recuerda aquella época como una de las más especiales de su historia.

Toño Castro (cuarto en la fila superior), fue integrante de una de las plantillas más competitivas que ha tenido el Compos en su historia. / Xoán Álvarez

Pero el homenaje de Pau no habla solo del futbolista. Habla, sobre todo, del padre. Del hombre que se fue cuando ella era todavía una niña y cuya presencia ha seguido creciendo a través de fotografías, recuerdos familiares y palabras escritas desde la emoción. Aunque Toño Castro defendió la camiseta del Compos, Pau nació y creció en A Coruña, ciudad en la que vivía la familia. Su historia quedó marcada muy pronto por la pérdida: su madre falleció de manera repentina cuando ella tenía solo dos años y, ocho años después, murió también su padre, cuando Pau apenas tenía diez. Desde entonces se crió con sus abuelos y permaneció en A Coruña durante toda su vida, hasta que años más tarde se trasladó a Madrid.

También en el aniversario de su muerte

El pasado 27 de marzo, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su muerte, Pau le dedicó un mensaje especialmente sentido: «Papá, hoy hace 20 años que te fuiste. ¿20 años ya? Si todavía no me he despedido de ti». En ese texto, reconocía que apenas conserva recuerdos nítidos de su voz, pero sí un vínculo que define como «un hilo invisible» que la conecta con él. «Un amor que nunca se apaga, que sigue vivo y me acompaña en cada paso que doy», escribió.

La joven también quiso transformar la fecha en algo más que un día triste. «Hoy no es solo un día triste. También es un día para recordarte con cariño, para sonreír por lo vivido y para sentir que el amor no desaparece, solo cambia de forma», compartió entonces. El mensaje terminaba con una frase sencilla, de hija a padre: «Papá, gracias por haber sido tal y como eras. Te quiero».

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Toño con su hija, cuando esta era apenas un bebé, posando con la equipación del Compos en San Lázaro. / Paula Castro

La memoria de Toño Castro sigue teniendo, por tanto, dos caminos. Uno es el del fútbol: el del central asturiano que defendió las camisetas de clubes como Toledo, Compostela o Almería, y que aún permanece en el recuerdo de los aficionados que lo vieron jugar. El otro es mucho más personal: el de una hija que ha crecido con la ausencia de su padre, pero también con el orgullo de llevarlo consigo.