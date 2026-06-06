Cacheda: «Me dijeron que el club seguirá siendo un puntal»

El Atlético Guardés desgrana las jornadas que restan hasta esa asamblea del día 15 que debe aclarar su futuro o señalar al menos una hoja de ruta. No parece correr riesgo su viabilidad inmediata, con el presupuesto de la temporada 26-27 bien perfilado. Es al menos el mensaje que se difunde. Pero la dimisión de Jesús López obliga a un recambio en la gestión y la marcha de Mecalia, a buscar nuevos sostenes privados a medio plazo.

López ha dejado muy avanzada la confección del próximo proyecto, que liderará José Ignacio Prades. Pilares como Cacheda, Palomo y Cifuentes han renovado. Se han cerrado fichajes como los de Aintzane García y Solla. Las jugadoras, de vacaciones, asisten a la crisis institucional inquietas pero confiadas en la palabra dada. «Lo que han hablado conmigo es que el club va a seguir siendo un puntal, que este año las cosas iban a ir bien y que no nos preocupásemos», revela Cecilia Cacheda.

«No me debería meter mucho en una valoración general porque desconozco muchas de las situaciones», admite la dezana. «Lo de Mecalia es una faena muy grande. Espero que las instituciones, como Xunta, Diputación y compañía, intenten aportar su granito de arena. Y ojalá que las empresas se atrevan a dar el paso y se animen a patrocinar después de la final europea, viendo cómo vende el Guardés y que podemos llenar el pabellón y conseguir grandes cosas. El balonmano también se mueve y necesitamos su ayuda para dar ese impulso que antes nos daban otros. Tiene que haber ese relevo».

Respecto a la dimisión del presidente, destaca: «Jesús ha hecho muchas cosas por el club. Se merece irse como él quiera, de la mejor manera posible. Entiendo que quema mucho estar en una directiva de un club en el que se mueven muchas cosas, una final europea, una Copa de la Reina… Está en todo su derecho de irse bien».