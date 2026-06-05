El Trofeo Internacional Cidade de Vigo de grupos show cita a 800 patinadores

El Trofeo Internacional Ciudad de Vigo de grupos show cambia de escenario. Del Central de As Travesas a Navia este fin de semana para una novena edición que se espera fantástica por parte del Club Patín Vagalume Celtamotor, organizador, con el Concello de Vigo, a través de la Fundación Vigo en Deporte (VIDE), como patrocinador.

Y es que el evento cumple una década. Empezó en 2016 y, diez años más tarde, la ciudad sigue marcando el paso, porque este campeonato sigue siendo el mayor de Galicia en esta modalidad de grupos show.

De una sola jornada el verano pasado a dos ésta, con 55 agrupaciones en liza de Galicia, Cantabria, Comunidad Valenciana, Canarias y Cataluña. Y de Portugal. Carpa, Valladares, Castrelos, Indalo, Balaídos, El Olivo… los clubes locales se han volcado con un torneo internacional que contará con unas 800 patinadoras. El exitoso Say Yes luso estará presente, pero también el ADPA Show, el Sporting Clube de Sao Joa de Ver (Aveiro), el Fly Show o el North Show Team, adscrito a un club de la localidad de Alfena, Valongo. Marzo ha sido el mes de los campeonatos nacionales español (Guadalajara) y portugués (Fafe).

Así, la cita viguesa se ha convertido en una especie de Copa Ibérica que este sábado arranca a las 16:00 horas con los grupos promocionales pequeños, que contarán con diecinueve coreografías. A las 19:10 horas, turno para los grupos júnior para acabar la jornada con los grupos nacionales pequeños (19:45).

Este domingo, los grupos promocionales grandes (16:30) y los nacionales grandes (17:30) darán paso a las categorías de cuartetos promocionales (18:45), nacionales júnior (19:15) y nacionales sénior (19:35).

En 2025, tres clubes vigueses se llevaron un triunfo cada uno en el torneo internacional. El Valladares, en nacionales grandes, en promocionales grandes el CPA El Olivo y el Vagalume Celtamotor en cuartetos mixtos sénior.