Doble derrota de Martín de la Puente en Roland Garros

Jornada triste para Martín de la Puente en París, aunque nada debe reprocharse. El vigués, en las semifinales individuales de Roland Garros, volvió a toparse con Tokito Oda, el número uno mundial del tenis en silla de ruedas. Con este ha perdido en 18 de sus 20 enfrentamientos. Pero no desmaya De la Puente, que se siente cada vez más cerca y que flirteó con dar la sorpresa, como ya consiguió en el pasado Open de Río. Plantó cara sobre todo en un primer set que se acabó resolviendo por 7-4 a favor de Oda en el tie-break.

El desenlace del desempate afectó a Martín, que en el segundo set ya no pudo presentar la misma resistencia. Oda se acabó imponiendo por 6-2 y en la final se medirá, una vez más, a Alfie Hewett. El británico, precisamente el dominador del escenario mundial hasta la irrupción de Oda, había superado en semifinales al argentino Gustavo Fernández por 7-5 y 6-4.

Hewett fue precisamente el que ejerció de segundo verdugo de Martín de la Puente algunas horas después, en la final de dobles. De la Puente, en esta ocasión formando pareja con el francés Stephane Houdet, aspiraba a su tercer título de Grand Slam en esta modalidad tras los conseguidos en Estados Unidos en 2022 y Wimbledon en 2025. No pudo ser y Hewett, formado sociedad con su compatriota Gordon Reid, se llevó el gato al agua por 6-2 y 6-3.