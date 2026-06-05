Punto de encuentro deportivo y solidario en Máis que Auga

Vigo acogerá del 26 de junio al 5 de julio una nueva edición del XII Torneo de Pádel Concello de Vigo, una cita que convertirá las instalaciones de Máis que Auga Barreiro y Navia en un gran punto de encuentro deportivo y solidario.

El torneo reunirá durante diez días a jugadores y jugadoras de todas las edades y niveles, con categorías amateur, federadas, pádel adaptado y una importante apuesta por la promoción del deporte base, además de que por primera vez incluirá el Campeonato Gallego de Pádel de Menores.

Un año más, el evento volverá a mantener su compromiso social con la Asociación Española Contra el Cáncer, destinando 1 euro de cada inscripción a esta entidad y sumando un reto muy especial: el intento de superar el récord del mundo del partido de pádel más largo de la historia, con una finalidad también solidaria.

La presentación oficial del torneo tuvo lugar esta mañana en el Concello de Vigo, con la participación del concejal de Deportes, Manel Fernández; el director general de Máis que Auga, Francisco Cortegoso; el presidente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, Pedro Iglesias; la jueza árbitra del torneo, Lorena Curiel; el secretario de la AECC en Vigo, Secundino Lusquiños; y Rebeca Ruibal y Teresa Cereijo, representantes del equipo femenino del Club Pádel Barreiro, organizador del evento.

El concejal de Deportes recordó que el pasado año se consiguió el récord mundial de inscripción en un torneo amateur de pádel, con un total de 1.042 inscripciones, y que ahora esperan volver a superar esa cifra. Manel Fernández destacó el trabajo del equipo de Máis que Auga, el apoyo de las empresas colaboradoras y del Concello de Vigo, y animó a todos los aficionados al pádel a inscribirse.

Por su parte, Francisco Cortegoso explicó que, desde hace 12 años cuando se gestó la primera edición, tenían muy claro el objetivo: “Queríamos ofrecer al jugador y jugadora tipo de las instalaciones de Máis que Auga, una experiencia premium con una organización profesionalizada en un torneo amateur, pero dirigido a ese perfil más popular, escapando de otros formatos centrados únicamente en la élite”.

16.000 partidos al año

Cortegoso destacó que Máis que Auga lidera el pádel en Vigo: “Estamos orgullosos de decirlo porque eso es lo que reflejan los números: el año pasado se jugaron 16.000 partidos en nuestras instalaciones, 4.500 personas repiten mes a mes, partido a partido, en nuestras pistas, y eso, unido a la escuela de pádel con 800 alumnos entre adultos y menores, forma una gran masa social, que es a la que va dirigido el torneo”. El representante de MQA finalizó dando las gracias al Concello de Vigo por su apoyo, así como a las empresas patrocinadoras del evento (FCC, Aqualia, Cupra, Veolia, Softee y Faro de Vigo).

Tal y como explicó la jueza árbitra de la competición, Lorena Curiel, el torneo contará con diferentes modalidades pensadas para facilitar la participación del mayor número posible de deportistas: pádel en silla de ruedas; categorías federadas de menores, desde benjamín hasta júnior, dentro del Campeonato Gallego de Pádel de Menores; categoría Lendas, dirigida a los veteranos y veteranas del pádel vigués; categorías federadas masculina y femenina Oro, con premios en metálico y la participación de algunas de las mejores palas de Galicia.

Un instante de la presentación. / Máis que Auga

El plazo de inscripción ya está abierto y la respuesta inicial está siendo muy positiva. De hecho, en estas fechas la participación supera en un 20% los datos de la edición anterior, por lo que, de mantenerse esta progresión, podrían superarse los 1.200 participantes, lo que supondría la mayor cifra en la historia del torneo. El plazo para anotarse finalizará el 22 de junio. La inscripción tiene un coste de 15 euros por persona (primera inscripción), e incluye un welcome pack de recuerdo valorado en 30 euros.

Como ya es habitual, el torneo mantendrá su compromiso social. Así, destinará 1 euro de cada inscripción a la Asociación Española Contra el Cáncer, además de habilitar una fila cero solidaria para aquellas personas o entidades que quieran colaborar con la causa.

El secretario de la AECC en Vigo, Secundino Lusquiños, agradeció la vertiente solidaria del torneo y que, en concreto, se dedique a este colectivo, que “trabaja por y para las personas enfermas de cáncer y sus familias, y destina una parte importante de su presupuesto a la investigación, ya que nuestro objetivo es lograr que en el año 2030 la supervivencia de esta enfermedad alcance el 70%”.

Campeonato Gallego de Menores

Una de las grandes novedades de esta edición será la incorporación del Campeonato Gallego de Pádel de Menores, una competición en la que cerca de 160 niños y niñas disputarán los títulos autonómicos en las diferentes categorías, y que se celebrará en el Complejo de Pádel de Máis que Auga Barreiro, que estrenará cuatro nuevas pistas.

Además, el torneo volverá a apostar por la promoción del deporte base con una jornada de pádel para menores, de carácter gratuito y subvencionada por el Concello de Vigo.

También tendrá continuidad la categoría de pádel en silla de ruedas, igualmente gratuita y subvencionada por el Concello, reforzando así el compromiso del evento con la inclusión y con la participación de todos los colectivos.

Premiados en una edición anterior. / FDV

Un reto mundial con finalidad solidaria

El XII Torneo de Pádel Concello de Vigo contará con un desafío muy especial: la organización trabaja para intentar superar el récord del mundo del partido de pádel más largo de la historia, establecido actualmente en 40 horas de juego.

El reto tendrá también una importante vertiente solidaria. Por cada dos minutos de duración del partido se destinará 1 euro a la Asociación Española Contra el Cáncer, por lo que, si se alcanzan las 41 horas de juego, la donación superaría los 1.200 euros.

Ahora, tras la presentación del torneo, se abrirá el proceso de selección de las cuatro personas que participarán en este desafío, buscando deportistas voluntarios con una excelente condición física para afrontar un reto de estas dimensiones.

Con esta nueva edición, el Torneo de Pádel Concello de Vigo continúa creciendo como una de las grandes citas deportivas del verano vigués, combinando competición, participación ciudadana, inclusión y solidaridad.