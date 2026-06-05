Fútbol
Celta y Oporto, favoritos en la conclusión de la MS2 Cup
La MS2 Cup, el torneo de fútbol base creado por Míchel Salgado y que cuenta con el apoyo del Celta y el patrocinio del Concello de Vigo, vive su segundo fin de semana con la disputa de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín y juvenil que una vez más tendrán A Madroa como escenario.
Después del pasado fin de semana en el que el Betis se llevó la victoria tanto en infantiles como en cadetes, llega el turno para las categorías en las que el protagonismo corresponde a equipos gallegos que tratarán de hacer frente a los principales favoritos: Celta y Oporto. Los portugueses han enviado equipo a todas las categorías a excepción de los juveniles.
Hoy la competición arranca a las diez de la mañana con la categoría juvenil que se jugará el viernes. Ya se resolverán los equipos finalistas aunque la pelea por el título se deja para el mañana sábado a las 18 horas. Ese mismo día se disputa también la categoría alevín que tiene prevista la final a las 19:00 horas. A continuación llegará la entrega de trofeos.
El domingo se reserva para las categorías prebenjamín y benjamín cuyas finales se disputarán a las 19:20 y a las 20:00 horas.
- Giráldez rechazó al Athletic y al Villarreal
- Problemas con el examen de la PAU de Dibujo Técnico en Galicia: profesores piden la dimisión del grupo que diseñó la prueba
- El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
- Revolución en las compras en Vigo: supermercados tradicionales empiezan ya a abrir los domingos
- Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo
- El histórico ascenso de la Unión Deportiva Ourense a Primera RFEF garantiza un sueldo mínimo de 25.000 euros para 18 jugadores
- Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo