Celta y Oporto, favoritos en la conclusión de la MS2 Cup

La MS2 Cup, el torneo de fútbol base creado por Míchel Salgado y que cuenta con el apoyo del Celta y el patrocinio del Concello de Vigo, vive su segundo fin de semana con la disputa de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín y juvenil que una vez más tendrán A Madroa como escenario.

Después del pasado fin de semana en el que el Betis se llevó la victoria tanto en infantiles como en cadetes, llega el turno para las categorías en las que el protagonismo corresponde a equipos gallegos que tratarán de hacer frente a los principales favoritos: Celta y Oporto. Los portugueses han enviado equipo a todas las categorías a excepción de los juveniles.

Hoy la competición arranca a las diez de la mañana con la categoría juvenil que se jugará el viernes. Ya se resolverán los equipos finalistas aunque la pelea por el título se deja para el mañana sábado a las 18 horas. Ese mismo día se disputa también la categoría alevín que tiene prevista la final a las 19:00 horas. A continuación llegará la entrega de trofeos.

El domingo se reserva para las categorías prebenjamín y benjamín cuyas finales se disputarán a las 19:20 y a las 20:00 horas.