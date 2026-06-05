Kelliher, MVP en la campaña del ascenso, medita su retirada

La dirección deportiva del Celta Femxa Zorka quería edificar el proyecto de Liga Femenina sobre los cimientos creados en Liga Challenge, pero no lo tendrá fácil. Sólo Salinas, Uxía y Vizmanos tienen contrato en vigor. Carlota y Sara Vidal seguirán, pero completando la recuperación de sus respectivas roturas de cruzado. Deva Bermejo debe regresar al Joventut tras su cesión igual que Marina al Estepona. Y Kelliher, cuya renovación se había ya planteado, ha sorprendido anunciando que pretende retirarse.

La pívot estadounidense era la gran apuesta. MVP de la liga regular y de la fase de ascenso –promedios de 17,6 puntos, 6,6 rebotes, 2 asistencias y 21 de valoración–, la estadounidese se había aclimatado de maravilla al vestuario. Sólo su talla (1,83), quizá algo baja para la pintura en máxima categoría, podía ofrecer dudas, que compensaba con su volumen y ubicación. El cuerpo técnico, además, había trabajado en que mejorase su tiro de media distancia. Kelliher, que el 17 de julio cumple 29 años, había alcanzado su etapa de madurez.

La de Waukesha (Wisconsin), sin embargo, parece decidida a poner fin a su etapa como baloncestista profesional y regresar a casa. Aunque la de la pasada temporada fue su primera experiencia en España, había militado antes en el Antwerp belga y, ya en Suecia, en Vishy Ladies, Ostersund y Goteborg. Su representante ha pedido al club vigués que espere un tiempo antes de dar por clausurada esta posibilidad mientras la jugadora adopta una posición definitiva.

El mes de junio suele ser clave en el Celta Femxa Zorka para formar la plantilla que competirá la siguiente temporada. Fiel a su cita, el equipo de Navia comienza primero por oficializar las jugadoras que no continuarán. La primera en caerse es Iris Vennema, alero neerlandesa de 22 años, que llegó en el mercado invernal para cubrir la marcha de Jiselle Thomas, que no había sido capaz de adaptarse ni al equipo ni a la ciudad.

Iris Vennema es internacional por los Países Bajos, tanto en categorías inferiores como con la selección absoluta. En el ámbito de clubes había jugado en la primera división neerlandesa en BC Triple Threat y Den Helder. Su llegada a España se produjo con apenas 19 años cumplidos para jugar en Azul Marino en la temporada 2023-24 en Liga Challenge. Allí coincidió con la excéltica Alejandra Quirante y con Zayn Ander Urbaniak-Dournstauder, hermana de la pívot canadiense Quinn, que la temporada pasada jugó en el Celtar. Vennema fichó por el Joventut de Badalona en la temporada 24-25 para disputar la Liga Femenina Endesa, siendo una jugadora de rotación. Coincidió con Deva Bermejo.

Esta temporada 2025-26 la comenzó de nuevo con Joventut, donde compartió vestuario con Laia Lamana. Disputó nueve de los trece partidos y ya no participó en los dos últimos, una vez que su salida parecía inminente. Llegó libre al club vigués en enero y en estos meses jugó 22 partidos, con una media de 21 minutos y 7,6 puntos por partido, con un 45% de acierto.