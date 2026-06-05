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El Campeonato Gallego de Traineras-Xunta de Galicia se disputa en Tirán

Participan 38 traineras representando a 21 clubes autonómicos

Una edición anterior del Campeonato Gallego.

Una edición anterior del Campeonato Gallego. / JOSE LORES

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Vigo

Llegan ya las competiciones importantes y las citas que hacen soñar a los atletas masculinos y femeninos de la prueba reina del remo en banco fijo, las traineras de 13 remeros y patrón, y con una larga y admirada historia. Este sábado y domingo se disputa el Campeonato Gallego de Traineras-Xunta de Galicia en el campo de regatas de Tirán-Moaña, organizado por el club S.D.Tirán-Pereira con la tutela oficial de la Federación Galega de Remo. Este Regional 2026 cuenta con la participación de 38 traineras representando a 21 clubes autonómicos y otorgará los pasaportes para el Campeonato de España, a celebrar los próximos días 13 y 14 del presente mes de junio, que también tendrá sede en aguas del Morrazo por octavo año y 22º de la historia que se han celebrado en localidades gallegas.

Son cinco las categorías a competir: veteranos femenino, masculino y mixto, así como absolutos femenino y masculino. Las series clasificatorias del sábado por la tarde a partir de las 17:00 horas serán por el sistema de contrarreloj, con salidas de los equipos de dos en dos cada minuto, por las calles 1 y 3. Mientras que las finales del domingo (11:00 horas) serán con el sistema oficial de cuatro calles en línea. Los veteranos y absolutos femeninos harán dos largos (2.778 m.) y los absolutos masculinos harán los cuatro largos para cumplir 5.556 metros oficiales, de acuerdo con la normativa. De estas series se clasifican para las finales del domingo los cuatro equipos por categoría que hagan los mejores tiempos.

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 Indudablemente la prueba reina de este regional va a aparecer en la categoría absoluta masculina con 14 equipos aspirantes a las cuatro plazas para las finales del domingo y, en consecuencia, para los dos que conquistarán plaza para el Campeonato de España 2026 en Meira-Moaña la próxima semana.

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