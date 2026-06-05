El destino del Atlético Guardés se decide el día 15

Vive el Atlético Guardés, caducado su tradicional apellido comercial, atrapado en una dolorosa contradicción. La entidad sigue cosechando parabienes por su reciente conquista de la EHF European Cup al tiempo que se incrementa la zozobra institucional que la despedida de Mecalia como patrocinador y de Jesús López como presidente han retratado, más que provocar. Gloria y supervivencia se enredan en la marejada de A Guarda.

Plantilla y cuerpo técnico bailaron aquella noche del 24 de mayo, en A Sangriña y sobre el Monumento ó Mariñeiro. Visitaron al presidente de la Xunta y recorrieron las calles de la villa en autobús. Se bañaron en agua y en los elogios de aficionados y políticos. Como la Casa Real maneja sus propios tiempos, ayer llegó su telegrama de felicitación; un día después de que la crisis durante tanto tiempo anunciada haya estallado.

Tanto José Manuel Silva, propietario de Mecalia y presidente en su día del club, como Jesús López, su sucesor, llevaban tiempo anunciando su agotamiento. La junta gestora ya presentó su dimisión en abril, abriendo un proceso electoral al que ningún candidato se presentó. «O nos volvemos a hacer cargo o el club desaparece», afirmaba Jesús López el 25 de mayo, cuando aún debía quedar algún confeti por limpiar en el pabellón. «Lo estoy pensando. En la directiva somos pocos y valientes. A lo mejor tengo que apartarme. He luchado durante 14 años y no puedo más».

No en manos municipales

Quizá, por repetido, su mensaje careció de eficacia. El órdago ha resultado real. Jesús López ha dimitido y fuerza así una asamblea general. Se celebrará el lunes 15 de junio, a las 20:00 horas en primera convocatoria y 20:30 en segunda. El club queda en manos de los socios y de las instituciones. De hecho, si nadie se hace cargo, López ha mencionado en alguna ocasión la posibilidad de que pasase a manos directas del ayuntamiento. El alcalde de A Guarda, Roberto Carrero, lo ha negado en declaraciones a la cadena SER: "No entra dentro de las competencias existentes en la política municipa (...) Pero lo que es asumir un club, ya sea de élite o de otro, es absolutamente inviable".

López se va dejando el proyecto bien atado si surge quien lo sostengan, con la vuelta de José Ignacio Prades al banquillo, renovaciones anunciadas (Cacheda, Palomo, Cifuentes) y fichajes atados (Aintzane García, Solla). «Estamos con un poco de incertidumbre sobre qué va a pasar, si se creará una nueva junta y si habrá apoyos económicos, no sólo de las instituciones sino de un patrocinador privado», admite Cifuentes. «Cuando firmamos de cara a la temporada que viene, nos aseguraron que este año no iba a haber problema. La idea es ser positivas y pensar que por lo menos un año el club se va a mantener, pero no sabemos nada. Estamos a la espera de que haya una reunión con los socios y los padres. También la base del club está como nosotras. Habrá que confiar en que todo salga adelante».