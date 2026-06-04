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La Vigo Cup llevará al centro de Vigo el torneo de penaltis

La plaza que hay sobre el Centro Comercial de Vialia acogerá este evento el 24 de junio

Imagen de una edición anterior del torneo de penaltis.

Imagen de una edición anterior del torneo de penaltis. / FDV

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Redacción

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La organización de la Vigo Cup, de acuerdo con el Concello y Vialia, ha decidido que el Torneo New Balance de penaltis salga por vez primera de los campos de fútbol (históricamente se ha jugado en O Vao, Navia o Samil) para trasladarse al casco urbano del municipio. Se jugará el 24 de junio, miércoles festivo, a las 11:00 horas en la plaza pública que hay sobre el Centro Comercial de Vialia.

Así, en cada categoría los clubes podrán inscribir a varios equipos (cada uno estará compuesto por tres lanzadores y un portero) para dar mayor interés a la competición. Además, el formato anterior de eliminatorias también cambia. Los equipos se distribuirán en grupos que disputarán una liguilla, para garantizar varios enfrentamientos a cada cuarteto. Después ya entrará en acción el formato de fase final de la Vigo Cup, con eliminatorias para determinar el campeón final de cada división.

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Los minis, prebenjamines, benjamines y la categoría femenina jugarán al tiempo en la cancha de fútbol. Infantiles y cadetes se ubicarán en la cancha de baloncesto.

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