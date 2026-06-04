La Vigo Cup llevará al centro de Vigo el torneo de penaltis

La organización de la Vigo Cup, de acuerdo con el Concello y Vialia, ha decidido que el Torneo New Balance de penaltis salga por vez primera de los campos de fútbol (históricamente se ha jugado en O Vao, Navia o Samil) para trasladarse al casco urbano del municipio. Se jugará el 24 de junio, miércoles festivo, a las 11:00 horas en la plaza pública que hay sobre el Centro Comercial de Vialia.

Así, en cada categoría los clubes podrán inscribir a varios equipos (cada uno estará compuesto por tres lanzadores y un portero) para dar mayor interés a la competición. Además, el formato anterior de eliminatorias también cambia. Los equipos se distribuirán en grupos que disputarán una liguilla, para garantizar varios enfrentamientos a cada cuarteto. Después ya entrará en acción el formato de fase final de la Vigo Cup, con eliminatorias para determinar el campeón final de cada división.

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Los minis, prebenjamines, benjamines y la categoría femenina jugarán al tiempo en la cancha de fútbol. Infantiles y cadetes se ubicarán en la cancha de baloncesto.