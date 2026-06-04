El porriñés Rodrigo García debuta con la la selección española júnior en Italia

El proyecto de Picusa Academy surgió hace tres años para impulsar el talento de ciclistas de la categoría júnior, especialmente de las promesas gallegas. El resultado de esa filosofía de trabajo tiene como uno de sus exponentes a Rodrigo García. En su segunda temporada en las filas del equipo con sede en Mos, el corredor porriñés se va a estrenar este fin de semana con la selección española en una competición que pertenece al calendario de la Copa de las Naciones de la UCI.

Ganador esta campaña de tres carreras, Rodrigo García ha sido convocado por el seleccionador Eleuterio Anguita para defender el maillot del combinado estatal junto a otros cinco ciclistas en el G.P. F.W.R. Baron - Lago Le Bandie - Pieve del Grappa. Esta prueba italiana es una de las citas de referencia del curso internacional para los corredores de la categoría juvenil.

La primera etapa se celebra este sábado entre Lago Le Bandie y Spresiano, un recorrido de 135,8 kilómetros que será el más exigente de la carrera y que, con alrededor de 1.900 metros de desnivel positivo, puede provocar una primera selección importante en la clasificación general. El domingo habrá doble sector. La jornada comenzará con una explosiva contrarreloj individual de 3,8 kilómetros, con salida y llegada en Lago Le Bandie, y por la tarde se cerrará este Gran Premio con un itinerario en línea de 111,2 kilómetros, también con salida y meta en Lago Le Bandie, de perfil prácticamente llano.

La citación de Rodrigo García con España reconoce su sensacional rendimiento esta campaña. El ciclista de O Porriño ha subido a lo más alto del podio como vencedor de una jornada en la Challenge Comarcas Leonesas, del Memorial Chele Campos y del Premio Ciclista do Santo Isidro – Trofeo Suso Blanco Villar. Además, ha brillado en pruebas como la Volta ao Concelho de Loulé en Portugal, donde quedó segundo en dos etapas y se anotó la clasificación por Puntos.

Doble cita en la Copa de España

Esta primera experiencia con la selección española le impedirá participar con su equipo en la doble cita de la Copa de España Júnior que espera este fin de semana a Picusa Academy. La quinta jornada puntuable llega este sábado en Euskadi con la III Urkiolako Igoera y la sexta, el domingo en Cantabria con el Memorial José Luis Junco- Aytos. de Valde San Vicente y Ribadedeva. El conjunto mosense está metido de lleno en la lucha por la general por escuadras y también en la pugna por el liderato individual. Hugo Muñoz ocupa la segunda posición en el ranking a 14 puntos del primer puesto.