Las pistas de Balaídos recuperan la homologación

Las pistas municipales de atletismo de Balaídos reabrirán este lunes. Cerradas desde el 4 de mayo por reparaciones en la grada y actividades relacionadas con el Día de las Fuerzas Armadas, su reapertura se había anunciado inicialmente para este viernes. Aunque sea con tres días de retraso, el atletismo vigués ha recibido al menos una buena noticia en su regreso al hogar. Las instalaciones han recuperado la homologación que habían perdido a finales de 2025, sobre todo, por ciertos defectos en unas obras de mejora en el tartán. Esta restauración permitirá recuperar la oficialidad de las marcas que se consigan en los eventos que se organicen en ellas. Y el calendario se presenta apretado en las próximas semanas, en el intento de resarcirse en lo posible de la actividad perdida en mayo.

Las pistas de Balaídos, más allá de la controversia política que acompaña a esa reforma integral demorada desde 2008, sufrió varios contratiempos en los últimos meses de 2025. El retopping del óvalo en la contrarrecta obligó al cierre de la instalación del 6 al 23 de octubre. Un error con el material supuso en noviembre un nuevo cierre. También se obraron tabajos en la zona de la línea de meta y los pasillos de longitud y pértiga.

Actividad hípica del Día de las Fuerzas Armadas en Balaídos. / Salvador Sas

Fue a mediados de diciembre cuando se conoció que defectos en la señalización había supuesto la pérdida de la homologación para cualquier prueba realizada sobre el anillo y las zonas de saltos horizontales. El IX Trofeo Solidario do Nadal organizado por el Celta Atletismo fue la primera de las competiciones que se han tenido que suspender desde entonces; tanto las gestionadas por los diferentes clubes vigueses –también el AVA, por ejemplo– como aquellas de carácter provincial o autonómico a las que hubieran podido optar desde la delegación federativa en Vigo.

Ese veto se ha terminado. La Federación Española ya ha remitido a la Gallega el informe que confirma la devolución de la homologación. Los atletas vigueses, que durante las últimas semanas han tenido que distribuir sus entrenamientos entre Castrelos e instalaciones de otras localidades, podrán recuperar su rutina habitual con varias citas inminentes en el horizonte,.

Así, la Federación Gallega organizará el 12 junio la 2ª jornada del Circuito en Pista Deputación de Pontevedra; la primera jornada del Circuito de Atletismo en Pista Concello de Vigo, el 16 de junio; la segunda jornada Circuito de Atletismo en Pista Concello de Vigo, el 26 de junio; el Campeonato Gallego de Clubes Sub 14, el 28 de junio; y el Gran Premio Internacional Ciudad de Vigo, el 4 de julio. Además, el Celta celebrará una nueva edición del Trofeo Alfonso Posada el 23 de junio.