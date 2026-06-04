Ni patrocinador ni presidente

Dos semanas después de haber conquistado su primer título europeo, el Guardés vive una tormenta institucional que arroja una enorme incertidumbre a su futuro inmediato. El día después de hacer oficial la salida de Mecalia como patrocinador del club poniendo fin así a dieciocho años de intensa y fructífera relación, Jesús López, presidente del club, presentó su dimisión. El dirigente entiende que los cambios obligan al club a buscar nuevos patrocinios y apoyos y que eso exige ahora mismo una nueva energía.

En una carta dirigida a la junta gestora del club, López explica que esta decisión llega “tras una profunda reflexión” y responde a varias circunstancias que “hacen inviable para mí continuar desempeñando el cargo con la dedicación y el compromiso que el club merece”. Estas van desde el desgaste acumulado en unos últimos años muy complejos a nivel financiero hasta la creciente dedicación a su puesto de trabajo personal; pero destacando especialmente la pérdida del patrocinio fundamental de Mecalia y “la falta de apoyos institucionales suficientes para afrontar con garantías los retos presentes y futuros de nuestra entidad”.

Una situación económica que, cuenta el ya expresidente, se agravará durante una próxima temporada en la que, si no cambia el rumbo de las cosas, se deberán producir cambios a nivel organizativo para responder a estas dificultades. Es por este cúmulo de cuestiones que López llama a “que una nueva dirección asuma el liderazgo de esta nueva etapa”.

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Por último, el expresidente ha querido agradecer a los distintos colectivos que forman parte del Club, destacando que “ha sido un honor representarlo” y “trabajar por su crecimiento deportivo y social” durante tantos años. Ha dedicado, además, una mención y agradecimiento especiales a José Manuel Silva como responsable de Mecalia por su compromiso, confianza y apoyo durante 18 años de patrocinio, “fundamentales para el desarrollo y crecimiento de nuestro proyecto deportivo” y que han permitido “alcanzar objetivos que de otro modo habrían sido imposibles de conseguir”. Esta noticia llega dos meses después del cese de la junta gestoraa, tras la que se abrió también un proceso electoral para la elección de un nuevo presidente. Ante la ausencia de candidaturas, en su momento se especuló con la posibilidad de que la gestión del club pasase a manos del Concello, primera autoridad competente en el caso de no existir iniciativa privada dispuesta. La decisión de Jesús López busca, en este momento, forzar una solución. En los próximos días se convocará a todos los socios y aficionados a una reunión informativa. n