Martín de la Puente, a la final de dobles en Roland Garros

Doble alegría, y de manera bien distinta, para Martín de la Puenteen la jornada de este jueves en Roland Garros. El vigués ha conseguido avanzar ronda en los dos cuadros en los que participa. En individuales, se ha metido en semifinales, donde se enfrentará al número 1 y gran dominador del tenis en silla mundial, Tokito Oda. El japonés, formando pareja con el argentino Gustavo Fernández, habría tenido que ser también el rival de De la Puente y el francés Stephane Houdet en semifinales de dobles masculinos. Pero se han retirado, posibilitando así que De la Puente pelee por su tercer Grand Slam en esta modalidad tras haber conquistado los de Estados Unidos en 2022 y Wimbledon en 2025.

La retirada de Oda y Fernández del cuadro de dobles, más allá de la dificultad que se presagiaba para superarlos, permite a Martín de la Puente dosificar su desgaste. Precisamente el cansancio era uno de los obstáculos que afrontaba si hubiera tenido que disputar el partido. Y aunque la razón de la decisión del japonés y del argentino no había trascendido a estas horas, la gestión de las energías parece estar detrás, ya que ambos sí seguían aptos en el cuadro individual. Porque los dos, igual que De la Puente, se han clasificado para las semifinales individuales. Fernández se cruzará con el inglés Alfie Hewie tras haber batido al neerlandés Egbering en tres sets. Y Oda, con De la Puente, que también ha sufrido para llegar a estas instancias.

El duelo de Martín de la Puente en cuartos con otro japonés, Takuya Miki, no ha podido estar más igualado. El vigués ganó el primer set por 6-4, perdió el segundo por 2-6 y acabó venciendo en un apretado desempate en el tercero, por 10-8 tras el 6-6 a juegos.