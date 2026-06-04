REAL MADRID
El Benfica anuncia que el Madrid pagará la cláusula de Mourinho
El club lisboeta ha hecho un comunicado oficial sobre la figura del técnico portugués, que tiene contrato hasta 2027
Sergi Capdevila
El Benfica ha roto su silencio y ha hecho pública, a través de un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal, una información que sacude el panorama futbolístico europeo: la candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid ha expresado su firme voluntad de hacerse con los servicios de José Mourinho en caso de imponerse en las urnas el próximo 7 de junio.
La clave del asunto reside en que el acuerdo solo se materializaría si el actual mandatario merengue logra renovar su cargo frente a su rival electoral, Enrique Riquelme. De producirse ese escenario, el conjunto madridista deberá abonar la cláusula de rescisión estipulada en el contrato que vincula al técnico portugués con las Águilas: 15 millones de euros, cifra equivalente al salario que le correspondería cobrar durante su último año de vinculación con el club de la Luz.
Sin dudas
El texto difundido por la entidad encarnada no deja lugar a interpretaciones: la candidatura de Florentino Pérez ha transmitido su intención de incorporar a José Mário dos Santos Mourinho Félix al banquillo del Bernabéu, condicionado únicamente al resultado de los comicios presidenciales fijados para el domingo. El importe de la operación quedaría limitado al monto de la cláusula contractual vigente.
La noticia llega en un momento de gran ebullición para el fútbol europeo, con el Mundial de Clubes en el horizonte y el mercado de verano calentando motores. La posible marcha del Special One a Madrid representaría uno de los movimientos más llamativos de la temporada, dejando al Benfica ante el reto de encontrar un sucesor a la altura.
El comunciado del Benfica es el siguiente:
"El Sport Lisboa e Benfica – Fútbol, SAD ("Benfica SAD") informa que la candidatura del Presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid CF ha manifestado la firme intención de contratar al entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix en caso de ganar las elecciones a la presidencia de dicho club, programadas para el 7 de junio de 2026. De producirse dicho escenario, la contratación se llevará a cabo por un valor de €15.000.000, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato laboral deportivo en vigor".
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