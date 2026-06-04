Ciclismo
Más de 60 ciclistas participan en la cuarta edición de la marcha Gravel Olívico
La tercera edición del encuentro cicloturista Gravel Olívico reunió a más de 50 participantes procedentes de distintos municipios de la comarca de Vigo en una jornada marcada por el buen tiempo, el deporte y la convivencia entre los amantes de esta disciplina ciclista.
Organizada por el Club Ciclista Olívico, la prueba recorrió cerca de 60 kilómetros a través de diferentes parroquias viguesas, entre ellas Castrelos, Alcabre, Saiáns y Bembrive, además de adentrarse en el municipio de Nigrán, con paso por Chandebrito, donde se realizó el oportuno avituallamiento. El recorrido combinó carretera, caminos y pistas de tierra en los numerosos parques forestales de nuestro municipio, con algunos tramos de mayor exigencia física como la subida al Galiñeiro, ofreciendo a los participantes una experiencia completa de la modalidad gravel.
La jornada estuvo acompañada por un sol radiante que permitió disfrutar de espectaculares vistas a lo largo de todo el recorrido, los participantes destacaron tanto la belleza del entorno como la cuidada organización del evento.
La actividad concluyó con un aperitivo de confraternización y diversos sorteos entre los asistentes, poniendo el broche final a una cita que sigue consolidándose en el calendario cicloturista de la comarca.
Desde el Club Ciclista Olívico valoraron muy positivamente la respuesta de los participantes y el ambiente vivido durante toda la jornada, destacando el crecimiento experimentado por la prueba en sus tres ediciones y reafirmando su compromiso con la promoción de esta modalidad del ciclismo en consonancia con el patrimonio natural del entorno vigués.
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