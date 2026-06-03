De la Puente, en semis de dobles

Se acerca el último fin de semana de Roland Garros y el nombre del vigués Martín de la Puente vuelve a sonar con fuerza. El tenista se clasificó ayer para las semifinales del torneo de dobles masculinos en el que hace pareja con el francés Houdet, al que curiosamente eliminó en el torneo individual. De la Puente y Houdet sorprendieron a la segunda pareja favorita, formada por el español Caverzaschi y el holandés Spaargaren (curiosamente dos jugadores que han hecho pareja con Martín en algún momento de su carrera), por un tanteo de 7-5 y 6-4.

Ahora a la pareja formada por el vigués y el francés les esperan en semifinales el argentino Fernández y el japonés Oda. Hoy se jugará el partido en una jornada intensa para Martín porque disputará también los cuartos del torneo individual ante el japonés Takuya Miki, noveno en el ranking.