El CP Gondomar acaba segundo en la final de la World Cup

El Club Patinaxe Artística Gondomar continúa haciendo historia y en esta ocasión de la mano del cuarteto júnior formado por María Moldes, Lena Costas, Lola Álvarez y Xiana Fernández.

Las gondomareñas han conseguido con su “Heiwa, alas de paz” una puntuación de 41,86 puntos y así el 30 de mayo consiguen proclamarse subcampeones de la Final de la World Cup, celebrada en la ciudad italiana de Cesena, logrando una brillante medalla ante grandes equipos y cerrando así su temporada.

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No hay que olvidarse que este éxito es también fruto de la labor de su entrenador, David Figueroa, cuyo compromiso, experiencia y dedicación han sido fundamentales en la preparación del cuarteto.