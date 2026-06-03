Patinaje
El CP Gondomar acaba segundo en la final de la World Cup
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Vigo
El Club Patinaxe Artística Gondomar continúa haciendo historia y en esta ocasión de la mano del cuarteto júnior formado por María Moldes, Lena Costas, Lola Álvarez y Xiana Fernández.
Las gondomareñas han conseguido con su “Heiwa, alas de paz” una puntuación de 41,86 puntos y así el 30 de mayo consiguen proclamarse subcampeones de la Final de la World Cup, celebrada en la ciudad italiana de Cesena, logrando una brillante medalla ante grandes equipos y cerrando así su temporada.
No hay que olvidarse que este éxito es también fruto de la labor de su entrenador, David Figueroa, cuyo compromiso, experiencia y dedicación han sido fundamentales en la preparación del cuarteto.
- Gardacostas rescata el cuerpo de una persona ahogada en Baredo (Baiona)
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
- El Concello de San Xoán de Río, en Ourense, primer municipio gallego que se adhiere a una cooperativa de gestión energética
- Reabre al tráfico el túnel de Beiramar en Vigo después de una hora cerrado por riesgo de inundación
- Un pescador muere en Udra y encuentran en Baiona el cuerpo del bañista desaparecido en Barra
- El Celta confirma el primer fichaje del verano: Aleix Febas ya es celeste
- El DIFAS espolea las facturaciones de los negocios y potencia la marca Vigo
- Música y memoria por los 100 años del palco