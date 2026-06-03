Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rueda contra IllaFeijoo rechaza ir a WaterlooAbuso Urgencias GaliciaPAU en GaliciaSAICUber en VigoFARO lanza Vive Vigo
instagramlinkedin

Patinaje

El CP Gondomar acaba segundo en la final de la World Cup

Las componentes del equipo de Gondomar.

Las componentes del equipo de Gondomar. / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Vigo

El Club Patinaxe Artística Gondomar continúa haciendo historia y en esta ocasión de la mano del cuarteto júnior formado por María Moldes, Lena Costas, Lola Álvarez y Xiana Fernández.

 Las gondomareñas han conseguido con su “Heiwa, alas de paz” una puntuación de 41,86 puntos y así el 30 de mayo consiguen proclamarse subcampeones de la Final de la World Cup, celebrada en la ciudad italiana de Cesena, logrando una brillante medalla ante grandes equipos y cerrando así su temporada.

Noticias relacionadas

No hay que olvidarse que este éxito es también fruto de la labor de su entrenador, David Figueroa, cuyo compromiso, experiencia y dedicación han sido fundamentales en la preparación del cuarteto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents