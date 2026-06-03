El Celta dice adiós al Nacional infantil tras caer con el Inca

El Celta Femxa Zorka se despidió con una nueva derrota del Nacional infantil, pero con un gran partido ante el Inca (60-76), equipo que se clasificó para los octavos de final como campeón del grupo.

Partido igualado el que jugaron Celta e Inca ayer en Huelva. Las viguesas fueron en este campeonato de menos a más, y lo demostraron ante las jugadoras baleares. Inca fue casi siempre por delante en el marcador, pero sin ser capaz de lograr amplias diferencias. Al descanso, las viguesas perdían por tres puntos, 36-39.

Tras el paso por los vestuarios mantuvieron la tensión, pero las fuerzas flaquearon en los últimos diez minutos de juego, en donde Inca rompió el partido.

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Por el Celta Femxa Zorka jugaron y anotaron: Zoe (17), Mara (12), Carmen (4), Sara (0), Noa (4) -cinco inicial- Alicia (0), Martina (0), Carla (10), Amanda (2), Carlota (7), Lucía (2) y Sara (2).