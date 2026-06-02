Victoria del Celta Femxa Zorka infantil

El Celta Femxa Zorka se estrenó en el Campeonato de España infantil femenino derrotando al Casademont Zaragoza (62-66) gracias a un parcial de 7-22. Las viguesas llegan a la última jornada de la primera fase con opciones de clasificación, aunque deben derrotar hoy (17:00) al Inca, que ha ganado los dos partidos. Jugaron Zoe (11), Mara (0), Carmen (16), Carlota (4), Noa (4) -cinco inicial- Alicia (7), Sara (9), Martina (0), Carla (2), Amanda (2), Lucía (4) y Sara (7).