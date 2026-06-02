El Tres60 del Monte Real se impone en la Copa Galicia de J80

El J80 de la flota del Monte Real Club de Yates de Baiona Tres60, armado por Nano Yáñez y con Alejandra Suárez a la caña, se proclamó vencedor de la primera edición de la Copa Galicia-Trofeo Vila de Portonovo, perteneciente a la Semana Abanca. Logró la victoria con 5 puntos, producto de tres primeros puestos y dos segundos, de los que desechaba uno de ellos como peor puntuación.

Tras los de Baiona, se situaba un barco de la ría de Vigo, el Gaifar IV, de Yago Osuna como patrón, del Club Marítimo de Canido con 8 puntos (un primero, dos segundos, un tercero y un cuarto) y el bronce para uno de los mejores patrones gallegos de la especialidad: Guillermo Blanco del Real Club Náutico de A Coruña, con Meltemi.

Ceremonia de entrega de premios. / Moebius

Si la primera jornada en la que se cubrían las tres mangas previstas, gozó de unas condiciones muy estables del norte con vientos de 10 nudos de media. En la segunda el viento aumentó hasta cerca de la veintena de nudos, pero con oscilaciones de hasta 40 grados en el rumbo. Y ahí entró con autoridad y máxima calidad el equipo de jueces y jurados, dirigidos por el presidente del Colegio, Pedro Fernández Alarcón, que contó con el equipo habitual del Real Club Náutico de Sanxenxo, que demostró su poderío técnico, con unos cambios de recorrido sencillamente magistrales.

Resaltar el excelente nivel, con unidades como Moura de Rosa María Gundí, del Club Náutico Marina Coruña que era cuarto, siendo la quinta plaza para el excelente Maija (uno de los mejores J80 españoles) de Ignacio Alzueta, que tuvo por cada a Jose Luis Pérez con base en el Monte Real.

Foto de familia. / Moebius

A continuación se situaban dos unidades pontevedresas, el One de Sanxenxo, y el Cactus Digital-Petrilla, del Náutico de Portonovo, completando el top ten Namaste de Luis de Mira, Grupo Bazan, de Joaquín Juan Martínez, de Ferrol, y el Isonor de todo un campeón del Mundo de Quarter Ton como es el vigués Alejandro Fraile, que compite por el Monte Real de Baiona.

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