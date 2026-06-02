Traineras
Dominio de los veteranos de Chapela y Cabo de Cruz
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Koroibos
Vigo
La tripulación masculina del CR.Chapela-Wofco, con gran superioridad, y femenina de Cabo de Cruz, en duelo con Puebla, ganaron la VI Bandera Wofco de traineras de veteranos frente al paseo de Cardona y playa de Arealonga. Catorce traineras masculinas, seis femeninas y tres invitadas exhibieron su preparación.
Chapela-Wofco superó a Virxe da Guía, Samertolaméu-Oversea y Vila de Cangas. Los atletas chapeleiros mantienen el tipo después del bronce en el Nacional de Trainerillas. Comandaba el olímpico Juan Zunzunegui, acompañado de Anxo Álvarez, Aarón Alonso, Eloy Cacabelos, David González y Oscar Martínez, con Sergio Fernández de patrón.
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